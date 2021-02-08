春節將至 北市警籲慎防「假親友」電話拜年兼詐財

春節將至，除了登門拜訪外，不少民眾也習慣用電話拜年，台北市警方表示，歷年春節期間詐騙集團常結合春節拜年，以「猜猜我是誰」手法行騙，今年1月間已有15件類似案件發生，總財損達172萬元，呼籲民眾提高警覺、慎防詐騙。

平時從事清潔工作的66歲張姓女子，1月6日接獲不明來電，對方自稱張女姪女，特別打電話來與張女寒暄，因去年底張女的確有與姪女通話聊天，張遂信以為真。

幾天後對方再次來電，稱要買房子急需用錢，請求張女匯款救急，張女信以為真，分次匯出50餘萬元，不久對方又稱要投資虛擬貨幣，需要資金周轉，張女又再依指示分批匯出近百萬元。過程中，詐團深諳各金融機構若遇到民眾匯款50萬元以上，將進行關懷提問阻詐，還刻意要求張女一次只要匯出低於50萬元額度。

張女前後匯出155萬元，原本對方在電話中承諾3日後還款，但張女後來回撥電話卻無人接聽，用LINE也聯絡不上人，張女才驚覺受騙，立刻報警處理。台北市警方介入調查後，發現受款帳戶是在新北市樹林區某金融機構開戶，後續轉由新北市警方偵辦。

台北市警方表示，類似案件在年節期間通常會暴增，詐騙集團看準民眾習慣電話拜年，遂以「猜猜我是誰」手法結合拜年話術行騙，幾次噓寒問暖以後，就藉受傷住院、資金周轉、欠債等理由，要求被害人匯款到指定帳戶；許多民眾一聽到親友有急用，加上年終獎金剛到手，手頭還算寬裕，容易受騙匯款。