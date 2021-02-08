聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節將至 北市警籲慎防「假親友」電話拜年兼詐財
春節將至，除了登門拜訪外，不少民眾也習慣用電話拜年，台北市警方表示，歷年春節期間詐騙集團常結合春節拜年，以「猜猜我是誰」手法行騙，今年1月間已有15件類似案件發生，總財損達172萬元，呼籲民眾提高警覺、慎防詐騙。
平時從事清潔工作的66歲張姓女子，1月6日接獲不明來電，對方自稱張女姪女，特別打電話來與張女寒暄，因去年底張女的確有與姪女通話聊天，張遂信以為真。
幾天後對方再次來電，稱要買房子急需用錢，請求張女匯款救急，張女信以為真，分次匯出50餘萬元，不久對方又稱要投資虛擬貨幣，需要資金周轉，張女又再依指示分批匯出近百萬元。過程中，詐團深諳各金融機構若遇到民眾匯款50萬元以上，將進行關懷提問阻詐，還刻意要求張女一次只要匯出低於50萬元額度。
張女前後匯出155萬元，原本對方在電話中承諾3日後還款，但張女後來回撥電話卻無人接聽，用LINE也聯絡不上人，張女才驚覺受騙，立刻報警處理。台北市警方介入調查後，發現受款帳戶是在新北市樹林區某金融機構開戶，後續轉由新北市警方偵辦。
台北市警方表示，類似案件在年節期間通常會暴增，詐騙集團看準民眾習慣電話拜年，遂以「猜猜我是誰」手法結合拜年話術行騙，幾次噓寒問暖以後，就藉受傷住院、資金周轉、欠債等理由，要求被害人匯款到指定帳戶；許多民眾一聽到親友有急用，加上年終獎金剛到手，手頭還算寬裕，容易受騙匯款。
警方提醒，年關前是詐騙高峰期，民眾若接到久未聯絡的親友來電，聲稱是更換電話號碼、有急用需要借錢等，都應提高警覺。可以故意說錯名字測試對方，或以其他管道詳加查證，網路電話談及金錢必定有詐，若接獲可疑來電，應立即撥打165專線查證，以免財務變成「假親友」的年終獎金。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言