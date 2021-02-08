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板橋警王閔南尋人高手 助逾千個案找到回家路

中央社 / 新北8日電

新北市板橋警分局警員王閔南19年來助1100餘名失蹤人口與無名屍找到回家路，其中1具流浪7年無名屍落葉歸根今天結案，他說，有時候冥冥中案件當事人就會找到他，只能說是緣分。

王閔南今天接受中央社記者訪問時表示，自民國91年起轉任板橋警分局防治組辦理協尋失蹤人口業務，19年來已為1117名失蹤人口及無名屍找到回家路。

他說，去年8月間主動查尋新北市內無名屍時，比對資料庫發現103年5月間在三重區德厚里重新堤外道路發現的無名男屍有右手手指斷1小截特徵，經回溯報案協尋資料，發現疑是102年12月25日突然離家出走的高姓男子。

王閔南指出，他致電高男的姊姊，希望可採集家屬檢體進行去氧核醣核酸（DNA）比對，當時家屬還難以置信能找到不告而別的高男。

高男的姐姐、哥哥到板橋警分局採集檢體送法醫研究所比對，經比對DNA確認與無名屍相符，但因高男的母親年事已高，高男又是家中最受疼愛的么兒，其家人不敢讓高母知道，直到完成法院相關判定程序，才前往三芝公墓完成遷葬入塔。

高男的姐姐今天前往板橋警分局辦理撤銷協尋手續，並感謝王閔南主動積極，讓她的弟弟能落葉歸根。

王閔南說，很多案件在冥冥中透過他找到回家的路，他也不知道為何，只能說是緣分。以高男案件為例，有其他員警協助尋找但未果，只能說感謝當時建立資料者細心將「斷指」特徵列入。

王閔南表示，特徵是開啟尋人成功的關鍵比對因素，高男被發現時面目全非，沒有容貌特徵，若非「斷指」特徵，就會錯過比對良機。

王閔南說，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍身分機會，對於失蹤多年者的家屬不要太早放棄希望，可向法務部法醫研究所、縣市警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助免費採樣DNA鑑驗比對，讓失蹤人口返家或無名屍可落葉歸根。

新北市板橋警分局警員王閔南（右）9年來協助1100餘名失蹤人口與無名屍回家，被認為是警界尋人高手。他再次幫流浪7年的無名屍找到回家的路，8日結案，讓家屬十分感激。 中央社／警方提供
新北市板橋警分局警員王閔南（右）9年來協助1100餘名失蹤人口與無名屍回家，被認為是警界尋人高手。他再次幫流浪7年的無名屍找到回家的路，8日結案，讓家屬十分感激。 中央社／警方提供

新北市板橋警分局警員王閔南（右）多年來協助逾1000 名失蹤人口與無名屍回家，近期透過仔細比對並回溯報案協尋資料，成功為曾被列為無名男屍的高姓男子找到家屬，高男姐姐（左）8日現身辦理結案與致謝。 中央社／警方提供
新北市板橋警分局警員王閔南（右）多年來協助逾1000 名失蹤人口與無名屍回家，近期透過仔細比對並回溯報案協尋資料，成功為曾被列為無名男屍的高姓男子找到家屬，高男姐姐（左）8日現身辦理結案與致謝。 中央社／警方提供

失蹤 DNA

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