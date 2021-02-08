30萬卡地亞鑽戒包衛生紙丟了 垃圾堆中翻2小時找到

彰化縣田中鎮謝姓女子前天洗手時，用衛生紙包著卡地亞婚戒放桌上，卻被丈夫當做垃圾丟掉，緊急連絡清潔隊，到溪州焚化廠把垃圾攔下來，清潔隊員和謝女丈夫在垃圾堆中翻找了二小時，謝女丈夫突大叫一聲「找到了！」，奇蹟似的找回價值30萬元的鑽戒。

謝女今天帶著蛋捲禮盒到清潔隊感謝清潔隊員忍著惡臭幫她找回婚戒，田中鎮長洪麗娜也對清潔隊總組長蕭友福、隊員蔡敏祥、謝順裕3人積極協助民眾找回鑽戒大為讚許。

39歲謝女說，上周六在大掃除後洗手時，因戒指溼溼的就隨手用衛生紙包起來放桌上，忙著照顧小孩，等到晚上7點要吃晚餐時才發現「咦?手怎麼空空的」，才想到戒指，她問老公桌上那衛生紙呢?老公問「是那坨衛生紙嗎？下午4點多垃圾車來時，我早就丟了」，謝女一聽嚇到要丈夫快連絡清潔隊。

但那時垃圾早就運到溪州焚化廠，清潔隊立即連絡焚化廠，勿讓田中運去的垃圾進焚化爐，昨天上午清潔隊員陪同謝女丈夫一行4人在惡臭垃圾堆中翻找了2小時，眼看希望渺茫，突然謝女丈夫大叫一聲「我找到了！」，他找到自家黑色垃圾袋，果真找到衛生紙包著的鑽戒，眾人也跟著歡呼。