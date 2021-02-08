影／警槍擊破門假投資詐團 犯嫌以為瓦斯氣爆衝出被抓

林姓男子為首詐騙集團上網招募投資國際匯率、博弈網站，未依約出金，兩個月來向逾30人騙走400萬元；刑事局搜索位於新北市機房，拘提林等6人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押林獲准。因機房樓下是瓦斯行，有犯嫌聽見警察開槍破門聲以為氣爆，奪門而出被抓。

警方調查，林姓男子（30歲）等人去年11月起成立富士比科技平台網站，透過IG貼文，招收投資國際匯率或賽車、賽馬、骰子比大小等博弈遊戲，以高報酬、保證獲利等話術，將被害人加入LINE投資群組，指示匯款至人頭帳戶。

犯嫌刻意少量出金，慫恿被害人加碼投資後斷絕聯繫。被害人陸續報案，最多被騙100萬元，去年底有被害人赴刑事局報案。

刑事局偵二大隊第一隊追查，鎖定犯嫌在新北市中和區某老舊公寓承租2、4樓當機房，上月24日攻堅拘提林等3人，另在犯嫌住處拘捕3人；除暴特勤隊在2樓擊發霰彈槍打門鎖時，4樓犯嫌以為樓下瓦斯行氣爆，嚇得衝出。