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假投資真詐騙逾30人 刑事局攻堅逮6嫌

中央社 / 台北8日電

以林姓男子為首的電信詐欺集團透過社群軟體誘騙被害人，佯稱加入投資交易平台可保證獲利而行騙，兩個多月逾30人受害、不法所得約新台幣數百萬元，刑事局逮6人送辦。

刑事警察局今天發布破案記者會，偵查第二大隊副大隊長李明道表示，今年1月接獲檢舉，指稱以28歲林男為首的投資詐騙集團，於社群軟體IG上行騙多人。

經查發現，林男旗下成員透過設立IG暱稱「周馨儀」的假帳號和被害人搭訕對話，經取信對方後再進一步詢問有無投資意願，佯稱「富士比科技平台」以國際匯率、博奕賽事為投資標的，且有專業人員指導投資理財，保證獲利和高報酬率。

當被害人信以為真後，詐騙成員再邀請被害人加入通訊軟體LINE群組，且群組內人數多達數十人，經話術誘騙投入血汗錢後，最後因無法取回投資本金，被害人才驚覺遭騙，向警方報案求助。

初估詐騙集團自去年11月底起至今年1月共詐騙超過30多人，不法所得數百萬元，其中一名男性上班族因此財損20萬元。

專案小組見時機成熟，於1月24日至2月1日陸續分批執行搜索、拘提行動，當警方強勢開槍攻堅新北市中和區2處機房時，詐欺集團成員還一度誤以為是樓下瓦斯行氣爆所致。

全案拘提主嫌林男和旗下成員共6嫌，並查扣作案用手機、電腦數部、網路通訊設備數部等，全案詢後解送新北地檢署偵辦，法院裁定林男羈押、其餘各以10萬元交保。

詐騙集團

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