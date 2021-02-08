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影／8名外籍移工糾團出遊在谷關爆胎 暖警救援幫換胎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

8名外籍移工今天糾團出遊，要到台中谷關泡湯旅遊，在谷關爆胎卻繼續開車，派出所員警見狀急攔下，並幫他們換上備用胎，提醒行車安全問題。

台中市和平警分局谷關派出所警員廖寶林、劉家均今天早上執行機動派出所勤務時，在谷關牌樓前看見一輛車在行進間嚴重搖晃，員警立即引導至路旁，發現該車右後輪爆胎。

陳姓駕駛表示，途中疑似被尖銳碎石刺破輪胎未察覺仍繼續行駛，幸好員警眼尖，才未釀成危險，此時車上8名外籍移工陸續下車，他們說趁著春節前夕，一群好友相約包車從新竹到谷關泡湯、旅遊，員警不敢大意，逐一查證身分都是合法移工。

員警拿出工具，彎下腰來幫忙換上預備輪胎，讓8名移工繼續安全開車，員警也貼心提醒他們，有些備胎只供短程緊急使用，載重及胎壓都不及原配置輪胎，下山後應立即換上新輪胎，以確保行車安全，移工們對員警的熱忱服務頻頻致謝。

和平警分局提醒，春節連假期間，民眾返鄉團圓或出遊，行前請先檢查車況，行駛山區道路請小心慢行，並注意路面狀況；年節期間，和平警分局各分駐(派出)所都設有機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務，警察機關並提供「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護」及「協助維護民眾存、提款安全服務」等貼心服務措施，只要撥打電話到轄區派出所或打「110」。

8名外籍移工今天開車到谷關，車輛爆胎，谷關派出所員警幫換備用胎。圖／警方提供
8名外籍移工今天開車到谷關，車輛爆胎，谷關派出所員警幫換備用胎。圖／警方提供

移工 警察 春節

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