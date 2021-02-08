萬瑞快速道路出口兩貨車相撞 1人受困 誰闖紅燈待調查
范姓男子駕駛小貨車駛出萬瑞快速道路，要左轉基金二路1巷時，張男駕駛小貨車從基金二路要駛上快速道路，兩車在路口發生碰撞。張一度受困車內，由消防人員救出後送醫脫險。車禍原因由警方調查。
基隆市消防局「119」救災救護中心今日下午1點接獲報案，萬瑞快速道路基隆端發生車禍，一名駕駛人受困車內待援。消防人員到場時，發現張男被困在駕駛座，無法脫身，決定使用破壞器材，撐開變形的車頭，才將張男救出送醫脫險。
據了解，范男開車沿萬里快速道路行駛，駛出基隆端左轉基金二路1巷時。張男開車直行駛上快速道路，兩車在路口發生碰撞。警方初步研判，其中一人闖紅燈，但路口監視器角度並未拍到肇事地點，將調閱附近道路監視器及兩車行車紀錄器畫面，釐清事故原因。
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