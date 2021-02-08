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老翁擅自橫越台9線 被機車撞上傷重不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐一名70歲林姓老翁於今天上午11點左右，未走斑馬線橫越台9線，被騎乘白牌三輪機車的黃姓男子撞上，當場倒地不起，頭部有外傷，救護人員抵達現場立即給予心肺復甦術，送醫後仍傷重不治。

今天上午11時左右，台九線（壽豐鄉中山路六段）發生一起死亡車禍，年約41歲的黃姓男子騎白牌三輪機車沿中山路由南往北方向行駛，與一名西向東穿越馬路的70歲林姓老翁發生擦撞，林姓老翁送醫急救後死亡，黃男沒有酒駕。

黃姓男子說，今天要從台東關山沿著台9線前往台北，騎到花蓮壽豐時，老翁突然從中央分隔島的樹叢走出來，自己看到後機車龍頭趕緊往右並緊急煞車，卻還是閃避不及，當時騎車時速應該是5、60公里，沒想到老翁倒地不起，立即報案。

花蓮縣消防局壽豐消防分隊小隊長陳果夫表示，上午10點51分接獲報案，壽豐鄉中山路六段有一起車禍，到現場發現是行人與機車發生事故，給予倒臥在地上的老翁心肺復甦術，協助救護處置，一度恢復呼吸，卻又失去生命跡象。經查老翁主要是頭部顏面部有外傷，其他部位沒有明顯外傷，機車駕駛只有肢體臉部擦傷，拒絕送醫，老翁送醫後傷重不治。

黃姓男子騎乘白牌三輪機車，要從台東騎到台北，卻在花蓮撞上橫越馬路老翁。記者王思慧／翻攝
黃姓男子騎乘白牌三輪機車，要從台東騎到台北，卻在花蓮撞上橫越馬路老翁。記者王思慧／翻攝
70歲林姓老翁未走斑馬線橫越台9線，被騎機車的41歲黃姓男子撞上。記者王思慧／翻攝
70歲林姓老翁未走斑馬線橫越台9線，被騎機車的41歲黃姓男子撞上。記者王思慧／翻攝

老翁 車禍 事故

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