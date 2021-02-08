老翁擅自橫越台9線 被機車撞上傷重不治
花蓮壽豐一名70歲林姓老翁於今天上午11點左右，未走斑馬線橫越台9線，被騎乘白牌三輪機車的黃姓男子撞上，當場倒地不起，頭部有外傷，救護人員抵達現場立即給予心肺復甦術，送醫後仍傷重不治。
今天上午11時左右，台九線（壽豐鄉中山路六段）發生一起死亡車禍，年約41歲的黃姓男子騎白牌三輪機車沿中山路由南往北方向行駛，與一名西向東穿越馬路的70歲林姓老翁發生擦撞，林姓老翁送醫急救後死亡，黃男沒有酒駕。
黃姓男子說，今天要從台東關山沿著台9線前往台北，騎到花蓮壽豐時，老翁突然從中央分隔島的樹叢走出來，自己看到後機車龍頭趕緊往右並緊急煞車，卻還是閃避不及，當時騎車時速應該是5、60公里，沒想到老翁倒地不起，立即報案。
花蓮縣消防局壽豐消防分隊小隊長陳果夫表示，上午10點51分接獲報案，壽豐鄉中山路六段有一起車禍，到現場發現是行人與機車發生事故，給予倒臥在地上的老翁心肺復甦術，協助救護處置，一度恢復呼吸，卻又失去生命跡象。經查老翁主要是頭部顏面部有外傷，其他部位沒有明顯外傷，機車駕駛只有肢體臉部擦傷，拒絕送醫，老翁送醫後傷重不治。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言