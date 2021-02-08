影／三義國道火燒車輪胎一團火球噴飛 驚險瞬間曝光

一輛聯結車今天上午在國道1號苗栗縣三義鄉南下路段火燒車，過程1顆輪胎被燒爆成火球，噴飛20多公尺，驚險瞬間被趕往救災的消防車行車紀錄器拍下，「風火輪」沒有擊中任何人車，救災人員檢視畫面，捏了一把冷汗。

苗栗縣政府消防局今天上午6點20分據報，人車趕到國道1號三義鄉南下路段，聯結車停在路肩，後車廂陷入火海，消防人員拉水線準備滅火，突然一聲爆炸，一團火球噴飛到北上外側車道邊，消防車行車紀錄器顯示，輪胎噴飛前2秒，1輛轎車從南下內側車道通過，噴飛後2秒1輛拖車經過，駕駛嚇得不斷踩煞車。