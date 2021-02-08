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影／三義國道火燒車輪胎一團火球噴飛 驚險瞬間曝光

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛聯結車今天上午在國道1號苗栗縣三義鄉南下路段火燒車，過程1顆輪胎被燒爆成火球，噴飛20多公尺，驚險瞬間被趕往救災的消防車行車紀錄器拍下，「風火輪」沒有擊中任何人車，救災人員檢視畫面，捏了一把冷汗。

苗栗縣政府消防局今天上午6點20分據報，人車趕到國道1號三義鄉南下路段，聯結車停在路肩，後車廂陷入火海，消防人員拉水線準備滅火，突然一聲爆炸，一團火球噴飛到北上外側車道邊，消防車行車紀錄器顯示，輪胎噴飛前2秒，1輛轎車從南下內側車道通過，噴飛後2秒1輛拖車經過，駕駛嚇得不斷踩煞車。

警方初步調查，起火聯結車從桃園載貨到台南市，途經三義鄉南下路段，駕駛發現異常，將車子停靠在路肩，火勢迅速蔓延到貨車廂，冒出熊熊烈火及濃煙，載運的洋芋片付之一炬，北上車子紛紛避開噴飛落地的輪胎，沒有遭波及，全案進一步處理中。

一輛聯結車今天上午在國道1號南下1苗栗縣三義鄉路段突然起火，輪胎化成火球噴飛到北上車道。圖／苗栗縣政府消防局提供
一輛聯結車今天上午在國道1號南下1苗栗縣三義鄉路段突然起火，輪胎化成火球噴飛到北上車道。圖／苗栗縣政府消防局提供
一輛聯結車今天上午在國道1號南下1苗栗縣三義鄉路段突然起火，輪胎化成火球噴飛到北上車道。圖／擷自臉書「國道高速公路.省道即時路況」
一輛聯結車今天上午在國道1號南下1苗栗縣三義鄉路段突然起火，輪胎化成火球噴飛到北上車道。圖／擷自臉書「國道高速公路.省道即時路況」

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