快訊

美自走砲軍售卡在彈藥…軍方推給疫情 你信嗎

日職／陳偉殷練投77球 監督滿意：15勝就交給你了

影／南投農用搬運車翻落邊坡 農民摔車外險遭壓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮今傳農用車翻覆意外，24歲郭姓男子上午駕駛農用搬運車外出務農，途中疑因上坡倒車不慎，連人帶車翻落約6米高的農路邊坡，人摔出車外，所幸下方雜草叢生且土質鬆軟，但翻覆車輛距其不到20公分，相當驚險。

南投縣消防局指出，今上午8時37分接獲埔里鎮合成巷發生有車輛在農路翻覆，駕駛就躺在車旁哀號，很像受傷，當下隨即調派中心碑、埔里分隊人員，並出動救護車及器材車馳援，到場發現1名男性傷者，隨即將其吊掛救出，並送醫救治。

據了解，受傷的24歲郭姓男子今天上午駕駛俗稱「鐵牛車」的農用搬運車，欲前往自家位在瑪璘窟的農地，但駕車行經合成巷一處上坡農路時，疑因打檔不順，沒能順利上行，因此倒車欲重來，未料卻因倒車不慎，連人帶車翻落邊坡。

目擊民眾表示，事發現場的農用車整台四腳朝天翻覆，還好駕駛有被拋出，下方有都是雜草，土很像也比較鬆軟，但他躺的位置距離車子也不到20公分，所以看起來很驚險，還好人就受傷，是不幸中的大幸。

消防人員表示，經現場初步檢傷，傷者生命徵兆正常，但其右大腿、右腰疑有受傷，髖關節也有裂傷狀況，因此將其送醫進行診斷治療；警方則表示，是否因打檔、倒車等因素翻落，詳細事發經過和肇因還有待一步調查釐清。

南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮今傳農用搬運車翻覆意外，24歲郭姓農友摔車出外，差點被車壓到。圖／讀者提供

埔里 救護車

延伸閱讀

南投竹山燈會春節不停辦 每天發紫南宮錢母迎遊客

影／南投綠美橋今強制解封 林明溱：出問題我來擔

佛心4人慨捐1100萬元 南投縣1次獲贈3輛救護車

爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍

相關新聞

影／女駕駛國道漂移150公里 誇張逆向飆車25公里

今天凌晨發生在國道一號北向路段的誇張逆向飆車行為，警方初步查出，44歲女性駕駛疑似精神狀況不穩定才有此失序行為，她深夜從...

影／三義國道火燒車輪胎一團火球噴飛 驚險瞬間曝光

一輛聯結車今天上午在國道1號苗栗縣三義鄉南下路段火燒車，過程1顆輪胎被燒爆成火球，噴飛20多公尺，驚險瞬間被趕往救災的消...

男假扮警察、公務員交友 傳不雅語還恐嚇：跟妳回家

彰化縣陳姓男子涉嫌2019至2020年間，利用修圖軟體，謊造律師證書、警察證件、台大畢業證書等，向資訊公司應徵職業，並提...

影／南投農用搬運車翻落邊坡 農民摔車外險遭壓

南投縣埔里鎮今傳農用車翻覆意外，24歲郭姓男子上午駕駛農用搬運車外出務農，途中疑因上坡倒車不慎，連人帶車翻落約6米高的農...

1歲男童掉池塘溺水 護理師即時救援

花蓮玉里鎮今天有一名海姓1歲半男童不慎掉入池塘溺水，家屬發現趕緊救上岸，幸好一旁有護理師，立即給予心肺復甦術（CPR），...

女友與前男友曖昧不清 男找5人圍毆前任全遭逮

方姓女子因與前任李姓男友曖昧不清，引發現任林姓男友不滿，3人相約今晨談判，未料見面後不久就大打出手，李男遭林男及友人等6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。