影／南投農用搬運車翻落邊坡 農民摔車外險遭壓

南投縣埔里鎮今傳農用車翻覆意外，24歲郭姓男子上午駕駛農用搬運車外出務農，途中疑因上坡倒車不慎，連人帶車翻落約6米高的農路邊坡，人摔出車外，所幸下方雜草叢生且土質鬆軟，但翻覆車輛距其不到20公分，相當驚險。

南投縣消防局指出，今上午8時37分接獲埔里鎮合成巷發生有車輛在農路翻覆，駕駛就躺在車旁哀號，很像受傷，當下隨即調派中心碑、埔里分隊人員，並出動救護車及器材車馳援，到場發現1名男性傷者，隨即將其吊掛救出，並送醫救治。

據了解，受傷的24歲郭姓男子今天上午駕駛俗稱「鐵牛車」的農用搬運車，欲前往自家位在瑪璘窟的農地，但駕車行經合成巷一處上坡農路時，疑因打檔不順，沒能順利上行，因此倒車欲重來，未料卻因倒車不慎，連人帶車翻落邊坡。

目擊民眾表示，事發現場的農用車整台四腳朝天翻覆，還好駕駛有被拋出，下方有都是雜草，土很像也比較鬆軟，但他躺的位置距離車子也不到20公分，所以看起來很驚險，還好人就受傷，是不幸中的大幸。