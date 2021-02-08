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1歲男童掉池塘溺水 護理師即時救援

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮玉里鎮今天有一名海姓1歲半男童不慎掉入池塘溺水，家屬發現趕緊救上岸，幸好一旁有護理師，立即給予心肺復甦術（CPR），讓男童恢復呼吸心跳，緊急送往花蓮慈濟醫院急救。

花蓮縣消防局指出，根據家屬說法，男童的媽媽突然發現1歲半的孩子不見，爸爸在民宿旁的池塘發現男童，趕緊拉起實施心肺復甦術，恢復呼吸心跳，也對痛有反應。

花蓮縣消防局第三大隊表示，今天上午約11時20分許接獲報案，在玉里鎮大禹里一處池塘，有男童掉入池塘而溺水，家屬發現後將其拖上岸邊，立刻給予急救措施，男童被救起後意識不清、無明顯外傷，不過可自發性呼吸，救護車到達後由救護人員接手，並救護處置，立刻轉送花蓮慈濟醫院，詳細發生原因尚待調查中。

據了解，男童爸爸為外籍人士，媽媽則是玉里人，夫妻倆在當地教英文，看到孩子池塘溺水，嚇得趕緊拉上岸，事發當時剛好旁邊就有護理師，立即給予心肺復甦術，才暫時保住男童一命。

花蓮1歲男童不慎掉入池塘溺水，緊急送往慈濟醫院急救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮1歲男童不慎掉入池塘溺水，緊急送往慈濟醫院急救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮1歲男童不慎掉入池塘溺水，剛好一旁有護理師給予心肺復甦術，恢復呼吸心跳，緊急送往慈濟醫院急救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮1歲男童不慎掉入池塘溺水，剛好一旁有護理師給予心肺復甦術，恢復呼吸心跳，緊急送往慈濟醫院急救。圖／花蓮縣消防局提供

溺水

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