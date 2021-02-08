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女友與前男友曖昧不清 男找5人圍毆前任全遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

方姓女子因與前任李姓男友曖昧不清，引發現任林姓男友不滿，3人相約今晨談判，未料見面後不久就大打出手，李男遭林男及友人等6人圍毆，導致四肢受擦挫傷，警方獲報到場後，以優勢警力將涉案7人帶返警所偵辦，詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方調查， 方女、林男、李男皆年僅19歲，林因認為方女仍與李男曖昧不清，遂與李相約今晨0時許到台北市萬華區長順街水門處談判；未料林男有備而來，叫來5名友人助陣，與李男見面後不久，就一言不合、大打出手。

寡不敵眾的李男遭林等人徒手圍毆，一旁方女見狀頻頻大喊「不要再打了！」轄區萬華分局警方接獲民眾報案指稱有鬥毆事件，立刻派出30員警力到場，將現場滋事人員帶返警所偵辦，另依監視器畫面循線尋人，在大安區一處民宅將林男餘黨全數逮回。

警方表示，全案詢後依聚眾鬥毆罪嫌將涉案7人送辦，呼籲民眾感情糾紛應循合理途徑解決，勿以邀約談判鬥毆方式處理；另因去年10月初，長順街水門處也發生兩派人馬談判互毆事件，有民眾擔心該處是治安死角，警方說，目前已加強巡守，以維護治安情況平穩。

轄區萬華分局警方接獲民眾報案指稱有鬥毆事件，立刻派出30員警力到場。記者李隆揆／翻攝
轄區萬華分局警方接獲民眾報案指稱有鬥毆事件，立刻派出30員警力到場。記者李隆揆／翻攝

監視器 巡守 北市

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