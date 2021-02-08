舊宅翻新財物失竊 工人偷116萬寶格麗賣得6萬

高雄市黃姓工人去年12月至今年1月趁到三民區彭姓女子家中進行舊宅翻新工程，陸續偷走寶格麗、TIFFANY等名牌耳環、名牌手表及台幣、外幣等財物，總計價值高達116萬，彭女日前發現報案，警方循線追查並聲請拘票後火速逮人，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

彭女向警方報案表示，家中及車上的名牌珠寶、現金等財物不翼而飛，清查財損總計約116萬元，警方派員現場採證後，研判嫌犯可隨意進出彭女住處，應是熟人所為，經比對分析發現黃男涉有重嫌，向檢方聲請拘票後實施跟監埋伏，本月5日在左營逮獲黃男並查扣還未脫手的耳環2組、備份鑰匙、遙控器等。

據了解，黃姓工人（46歲）對外有債務纏身，與工程團隊到彭女（43歲）家中施工時，發現彭女家中經濟狀況不錯，心生歹念陸續偷走財物變賣，變賣所得約5、6萬。