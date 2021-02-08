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舊宅翻新財物失竊 工人偷116萬寶格麗賣得6萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市黃姓工人去年12月至今年1月趁到三民區彭姓女子家中進行舊宅翻新工程，陸續偷走寶格麗、TIFFANY等名牌耳環、名牌手表及台幣、外幣等財物，總計價值高達116萬，彭女日前發現報案，警方循線追查並聲請拘票後火速逮人，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

彭女向警方報案表示，家中及車上的名牌珠寶、現金等財物不翼而飛，清查財損總計約116萬元，警方派員現場採證後，研判嫌犯可隨意進出彭女住處，應是熟人所為，經比對分析發現黃男涉有重嫌，向檢方聲請拘票後實施跟監埋伏，本月5日在左營逮獲黃男並查扣還未脫手的耳環2組、備份鑰匙、遙控器等。

據了解，黃姓工人（46歲）對外有債務纏身，與工程團隊到彭女（43歲）家中施工時，發現彭女家中經濟狀況不錯，心生歹念陸續偷走財物變賣，變賣所得約5、6萬。

高雄市警局三民一分局提醒，歹徒大多利用天色昏暗、家中無人時行竊，建議民眾開啟室內電燈或門口加裝人體感應照明燈，並應於汽、機車內隱密處另行裝設電源暗鎖，停車時停放明亮處及監視器拍攝清楚之處，才不易使犯嫌有機可趁，造成財產上的損失。

高雄市黃姓施工工人趁到彭姓女子家中施工偷走名牌珠寶、手表等財物，總計財損116萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃姓施工工人趁到彭姓女子家中施工偷走名牌珠寶、手表等財物，總計財損116萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃姓施工工人趁到彭姓女子家中施工偷走名牌珠寶、手表等財物，總計財損116萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃姓施工工人趁到彭姓女子家中施工偷走名牌珠寶、手表等財物，總計財損116萬元。記者陳玫伶／翻攝

高雄市 監視器

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