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交通事故無人受傷逕離仍違法 有財損就構成肇逃

中央社 / 新北8日電

新北市交通事件裁決處今天說，不少駕駛以為撞到路邊車輛、建築物或設施等，沒人受傷即可離去，其實仍構成肇事逃逸，去年便發生827件，呼籲若發生交通事故應報警，以免觸法。

新北市政府交通事件裁決處今天發布新聞稿指出，不論開車或是騎車，若不慎撞到路邊停放的車輛、建築物或設施等，只要有財物受損，即使是無人受傷，也應依道路交通事故處理辦法處置，並撥打110報警處理，以利釐清案發經過及相關責任，若逕自駛離，即構成肇事逃逸的違規事實，去年新北市轄內就發生827件。

交通事件裁決處長李忠台表示，曾有駕駛開車行經交叉路口時，不慎撞及路旁社區門口前的景觀柱後逕自駛離，社區警衛報警處理，警方經調閱路口監視器影像後，舉發這名駕駛肇事逃逸，他不服提起行政訴訟，辯稱當時有下車查看並留紙條。

李忠台說，法官判決認為，這名駕駛通知警察機關或告知該社區警衛人員並無困難，「留字條」非法令所規定的處置作為，已構成「汽車駕駛人肇事，無人受傷未依規定處置逃逸」違規事實，因此判決敗訴，得處新台幣3000元罰鍰並吊扣駕照1至3個月。

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