影／不要鑽車縫！騎士慘被聯結車輾過爆頭亡

新北市板橋民生路三段新埔捷運站5號出口附近，2月5日晚間6時許發生一起死亡車禍，一輛聯結車與機車發生擦撞，騎士倒地後頭部遭聯結車右後輪輾過爆頭當場死亡。現在完整影片曝光，畫面相當驚悚！

畫面中可看到，一台原本跟在公車後方的YouBike想換車道，只見騎士緩緩由慢車道切出，同時間因聯結車駛來，馬路變成聯結車與公車間的「車縫」，就在此時，死亡的騎士也向車縫騎，但疑似因看到YouBike切出而急煞滑倒，瞬間被聯結車的後輪輾過。警方指出，救護人員到場時，確認26歲的郭姓男騎士因頭部遭到後輪輾碎，當場失去生命徵象。