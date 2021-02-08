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影／不要鑽車縫！騎士慘被聯結車輾過爆頭亡
新北市板橋民生路三段新埔捷運站5號出口附近，2月5日晚間6時許發生一起死亡車禍，一輛聯結車與機車發生擦撞，騎士倒地後頭部遭聯結車右後輪輾過爆頭當場死亡。現在完整影片曝光，畫面相當驚悚！
畫面中可看到，一台原本跟在公車後方的YouBike想換車道，只見騎士緩緩由慢車道切出，同時間因聯結車駛來，馬路變成聯結車與公車間的「車縫」，就在此時，死亡的騎士也向車縫騎，但疑似因看到YouBike切出而急煞滑倒，瞬間被聯結車的後輪輾過。警方指出，救護人員到場時，確認26歲的郭姓男騎士因頭部遭到後輪輾碎，當場失去生命徵象。
影片上傳網路後，網友看了大驚「車縫真的不要鑽」、「沒差那幾秒，鑽了就晚7天回家」、「大車駕駛應該完全不知道發生什麼事，然後就被警察抓走了」、「生命教訓的影片，真的不要再鑽車縫了」。
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