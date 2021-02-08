聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南海巡查緝隊查獲走私菸品 市長頒發加菜金勉勵
南部私梟利用防疫期間走私菸品企圖牟利，海巡署台南查緝隊等單位接獲情資，上月底在台南市南區中華西路和健康路口查獲大貨車載運19萬多包未稅私菸，全案依違反菸酒管理法函送台南市政府裁罰。市長黃偉哲今天上午到台南查緝隊頒發5萬元加菜金，感謝查緝人員的辛勞。
海巡人員前接獲情資，因春節南部地區不法走私集團將走私菸品販賣牟利，經過蒐證及清查，鎖定一輛可疑大型貨車，1月28日辦案人員在安平港港區發見大貨車後，沿路跟監，在中華西路和健康路口實施攔查，查獲紅金龍等品牌未稅私菸，合計395箱15條，共19萬多包，市價約1300萬元。
黃偉哲今天上午約10點20分，到台南查緝隊頒發5萬元加菜金，感謝查緝人員的辛勞，他並請民眾拒絕私菸，避免在防疫期間成為防疫破洞。共同承辦單位包括海巡署台南查緝隊、台南海巡隊、台南市刑警大隊，台南市警四分局、五分局及六分局。
據了解，這批未稅香菸由吳姓男子（53歲） 負責載送，這些未稅香菸很可能從大陸或是菲律賓轉運來台，專案小組正擴大追查來源。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言