台南海巡查緝隊查獲走私菸品 市長頒發加菜金勉勵

南部私梟利用防疫期間走私菸品企圖牟利，海巡署台南查緝隊等單位接獲情資，上月底在台南市南區中華西路和健康路口查獲大貨車載運19萬多包未稅私菸，全案依違反菸酒管理法函送台南市政府裁罰。市長黃偉哲今天上午到台南查緝隊頒發5萬元加菜金，感謝查緝人員的辛勞。

海巡人員前接獲情資，因春節南部地區不法走私集團將走私菸品販賣牟利，經過蒐證及清查，鎖定一輛可疑大型貨車，1月28日辦案人員在安平港港區發見大貨車後，沿路跟監，在中華西路和健康路口實施攔查，查獲紅金龍等品牌未稅私菸，合計395箱15條，共19萬多包，市價約1300萬元。

黃偉哲今天上午約10點20分，到台南查緝隊頒發5萬元加菜金，感謝查緝人員的辛勞，他並請民眾拒絕私菸，避免在防疫期間成為防疫破洞。共同承辦單位包括海巡署台南查緝隊、台南海巡隊、台南市刑警大隊，台南市警四分局、五分局及六分局。