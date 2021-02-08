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影／女駕駛國道漂移150公里 誇張逆向飆車25公里

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

今天凌晨發生在國道一號北向路段的誇張逆向飆車行為，警方初步查出，44歲女性駕駛疑似精神狀況不穩定才有此失序行為，她深夜從中部沿高速公路駕車北上超過150公里，最遠曾到汐止附近，竟「原路」折返逆向大約25公里才在接近林口被攔下。

據了解，國道警方今天凌晨1時57分許接獲台北市110轉報，指稱有1輛銀色轎車高速逆向行駛在國道一號北向，重慶至三重路段的內側車道。警方立即通知交控中心查看監視系統，並調派線上數輛巡邏車出動巡查，並無所獲。

不料到了凌晨2時19分卻再次接獲通報，指稱該車出現在汐五高架北向14.5公里處，依舊逆向行駛。巡邏車趕往途中，再度獲報目標車輛已經開到了泰山路段，最後於2時41分時在北向39公里接近林口路段攔停該車，帶回偵辦。

該女疑似精神狀況不穩定，深夜從中部開車上國道，只說要到台北，但說不清目的地，她自稱對北部路況不熟，發現迷失方向之後只想原路折返，因此打算逆向行駛返家。

女子酒測值0，但是供詞反反覆覆，警方已請家屬北上協助調查，偵詢後將依刑法公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。警方再度呼籲，民眾若對路況不熟或錯過交流道，萬萬不可逆向行駛，如果是誤上國道不知所措，應減速慢慢往外側車道移動並停靠路肩，點亮大燈不要熄火，人員下車找尋安全場所等待，撥打1968專線，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

左邊白色轎車在時速破百的泰山長距下坡路段，只有三、四個車身距離迎面對上逆向車，想必嚇出一身冷汗。記者林昭彰／翻攝
左邊白色轎車在時速破百的泰山長距下坡路段，只有三、四個車身距離迎面對上逆向車，想必嚇出一身冷汗。記者林昭彰／翻攝
白色轎車在僅剩大約１個車身距離，及時閃過逆向車，生死就在一瞬間。記者林昭彰／翻攝
白色轎車在僅剩大約１個車身距離，及時閃過逆向車，生死就在一瞬間。記者林昭彰／翻攝

國道

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