影／女駕駛國道漂移150公里 誇張逆向飆車25公里

今天凌晨發生在國道一號北向路段的誇張逆向飆車行為，警方初步查出，44歲女性駕駛疑似精神狀況不穩定才有此失序行為，她深夜從中部沿高速公路駕車北上超過150公里，最遠曾到汐止附近，竟「原路」折返逆向大約25公里才在接近林口被攔下。

據了解，國道警方今天凌晨1時57分許接獲台北市110轉報，指稱有1輛銀色轎車高速逆向行駛在國道一號北向，重慶至三重路段的內側車道。警方立即通知交控中心查看監視系統，並調派線上數輛巡邏車出動巡查，並無所獲。

不料到了凌晨2時19分卻再次接獲通報，指稱該車出現在汐五高架北向14.5公里處，依舊逆向行駛。巡邏車趕往途中，再度獲報目標車輛已經開到了泰山路段，最後於2時41分時在北向39公里接近林口路段攔停該車，帶回偵辦。

該女疑似精神狀況不穩定，深夜從中部開車上國道，只說要到台北，但說不清目的地，她自稱對北部路況不熟，發現迷失方向之後只想原路折返，因此打算逆向行駛返家。