1遊客到屏東霧台賞櫻猝死 警呼籲上山注意安全

屏東縣霧台鄉櫻花季登場，6日當天霧台鄉台24線分別發生車禍及1名女遊客上山賞櫻猝死事件，里港警分局霧台分駐所呼籲民眾上山除注意交通安全外，也要注意身體狀況。

霧台分駐所今天表示，最近每逢假日霧台鄉都出現車潮及人潮，6日早上霧台鄉台24線谷川大橋附近發生自小客與單車擦撞案件，所幸單車騎士只有輕傷，但當天下午台24線43K處卻又發生60多歲的女遊客賞櫻，身體不適當場猝死事件。

警方表示，山上氣候及溫度都較山下冷，民眾上山一定要多帶防寒衣物，攜帶藥物等，以防發生意外。

霧台鄉台24線山路蜿蜒，經常發生車禍意外，警方呼籲，民眾開車上山一定要注意交通安全，除車速應遵照速限30公里規定，切勿轉彎或不當超車超過道路中線，避免造成車禍事故。

霧台櫻花季2月起浪漫登場，霧台鄉公所13日至16日及27日至3月1日每天上午10時30分至下午2時，從谷川大橋進行遊客自小客車全面管制，並規劃交通接駁車供遊客搭乘。

另外，屏東縣政府也自即日起推出「台灣好行－神山線櫻花季限定導覽遊程」，縣府表示，12日至16日期間搭乘神山線旅客，每人可抽新春限量紅包，神山線必須出發前5日預約，5人成行，詳細路線遊程內容與購票請至「瘋趣台灣」官網。