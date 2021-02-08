快訊

土人、唐人或華人？印尼華人的稱呼與認同流變

六星連珠在水瓶！唐綺陽：凸顯人際關係碰撞 2星座春節財運強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1彰化段追撞翻車 1車5人同一公司2死3傷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

國道一號彰化路段195.5公里昨天晚上10點30分發生五車追撞車禍，第一輛被追撞的車子駕駛人和一名乘客不幸死亡、3名乘客受傷，肇禍的陳姓駕駛毫髮無傷，但兩車追撞事故的後方，疑因又有3輛車煞車不及追撞，造成一名乘客受傷。

警方調查，陳男（23歲）從后里上國道要南下，在彰化路段195.5公里路段的中間車道切換到內側，疑似擦撞前車的車尾側邊，前車王姓駕駛人（28歲）連忙踩剎車並轉動方向盤想閃避，車子因此打滑旋轉，翻滾到外側護欄。坐在駕駛人後座，也就是轎車左後座的55歲郭姓男子摔出車外，當場死亡，王姓駕駛人也無呼吸心跳，送醫不治。

王男車內的另外3名乘客都送往彰化秀傳醫院急救。32歲蘇姓男子坐轎車後座中間，頭皮撕裂傷，留院觀察；29歲孫姓男子坐副駕駛座，右肋骨痛和右腳擦傷，無大礙，已出院；26歲李姓男子坐在孫男後面，自行爬出車子，雙手疼痛，無大礙，已出院。據瞭解，被撞一車人要南下工作，是同一家公司員工。

警方調查，追撞前車的陳男經酒測無飲酒，被追撞的王男因死亡，需抽血檢驗酒測值。這起事故造成後面又有3車追撞事故，目前無法確認是否受前面兩車追撞事故影響而煞車不及追撞，但有一名乘客輕傷，其餘駕駛人和乘客都沒受傷。

國道一號靠近彰化交流道發生車禍，被追撞的車輛有五人同車都受傷，消防隊員前往救護。圖／彰化消防局提供
國道一號靠近彰化交流道發生車禍，被追撞的車輛有五人同車都受傷，消防隊員前往救護。圖／彰化消防局提供
國道一號靠近彰化交流道發生車禍，台中市和彰化縣的消防隊就近前往救護。圖／彰化消防局提供
國道一號靠近彰化交流道發生車禍，台中市和彰化縣的消防隊就近前往救護。圖／彰化消防局提供
王姓男子駕車被追撞，車子打滑旋轉翻覆，他和後面郭姓乘客都不幸死亡，同車另外3人受輕傷。圖／消防局提供
王姓男子駕車被追撞，車子打滑旋轉翻覆，他和後面郭姓乘客都不幸死亡，同車另外3人受輕傷。圖／消防局提供

事故 國道 酒測

延伸閱讀

彰化員林福寧宮捐住警器 65歲以上長者先申請

抓到了！耕耘機爛泥沿路掉釀禍 彰化今年開罰第一件

轎車國道追撞前方油罐車 駕駛嚇出一身冷汗乘客受困

彰化百貨熄燈招牌沒拆 新店進駐民眾還想拿舊禮券消費

相關新聞

影／女駕駛國道漂移150公里 誇張逆向飆車25公里

今天凌晨發生在國道一號北向路段的誇張逆向飆車行為，警方初步查出，44歲女性駕駛疑似精神狀況不穩定才有此失序行為，她深夜從...

特殊賭博？國道上逆向飆車時速破百 警攔截帶回偵訊

又是泰山路段！國道1號北向泰山路段，去年10月曾發生白目機車騎士惡意硬闖，後續發生10輛車追撞嚴重事故，今天凌晨竟又出現...

國1彰化段追撞翻車 1車5人同一公司2死3傷

國道一號彰化路段195.5公里昨天晚上10點30分發生五車追撞車禍，第一輛被追撞的車子駕駛人和一名乘客不幸死亡、3名乘客...

國1三義段火燒車輪胎噴飛對向車道 貨毀人無傷亡

一輛聯結車今天上午6點20分在國道1號南下151公里、苗栗縣三義鄉路段突然起火，延燒到載運的洋芋片，苗栗縣政府消防局據報...

火燒車案例多 春節駕車注意檢查車輛狀況再上路

台南市近來發生數起車輛火災案件，造成人員傷亡，市消防局今天提醒民眾在春節期間駕車返鄉探親或是外出旅遊，在行駛車輛前，應確...

台南市北區公教大樓清晨起火 百名住戶緊急疏散

台南市北區公教住宅大樓2樓9號房間，今天清晨5點多突然起火，冒出大量濃湮，消防人員據報前往滅火，緊急疏散100多名住戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。