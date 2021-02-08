國1彰化段追撞翻車 1車5人同一公司2死3傷

國道一號彰化路段195.5公里昨天晚上10點30分發生五車追撞車禍，第一輛被追撞的車子駕駛人和一名乘客不幸死亡、3名乘客受傷，肇禍的陳姓駕駛毫髮無傷，但兩車追撞事故的後方，疑因又有3輛車煞車不及追撞，造成一名乘客受傷。

警方調查，陳男（23歲）從后里上國道要南下，在彰化路段195.5公里路段的中間車道切換到內側，疑似擦撞前車的車尾側邊，前車王姓駕駛人（28歲）連忙踩剎車並轉動方向盤想閃避，車子因此打滑旋轉，翻滾到外側護欄。坐在駕駛人後座，也就是轎車左後座的55歲郭姓男子摔出車外，當場死亡，王姓駕駛人也無呼吸心跳，送醫不治。

王男車內的另外3名乘客都送往彰化秀傳醫院急救。32歲蘇姓男子坐轎車後座中間，頭皮撕裂傷，留院觀察；29歲孫姓男子坐副駕駛座，右肋骨痛和右腳擦傷，無大礙，已出院；26歲李姓男子坐在孫男後面，自行爬出車子，雙手疼痛，無大礙，已出院。據瞭解，被撞一車人要南下工作，是同一家公司員工。