聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1彰化段追撞翻車 1車5人同一公司2死3傷
國道一號彰化路段195.5公里昨天晚上10點30分發生五車追撞車禍，第一輛被追撞的車子駕駛人和一名乘客不幸死亡、3名乘客受傷，肇禍的陳姓駕駛毫髮無傷，但兩車追撞事故的後方，疑因又有3輛車煞車不及追撞，造成一名乘客受傷。
警方調查，陳男（23歲）從后里上國道要南下，在彰化路段195.5公里路段的中間車道切換到內側，疑似擦撞前車的車尾側邊，前車王姓駕駛人（28歲）連忙踩剎車並轉動方向盤想閃避，車子因此打滑旋轉，翻滾到外側護欄。坐在駕駛人後座，也就是轎車左後座的55歲郭姓男子摔出車外，當場死亡，王姓駕駛人也無呼吸心跳，送醫不治。
王男車內的另外3名乘客都送往彰化秀傳醫院急救。32歲蘇姓男子坐轎車後座中間，頭皮撕裂傷，留院觀察；29歲孫姓男子坐副駕駛座，右肋骨痛和右腳擦傷，無大礙，已出院；26歲李姓男子坐在孫男後面，自行爬出車子，雙手疼痛，無大礙，已出院。據瞭解，被撞一車人要南下工作，是同一家公司員工。
警方調查，追撞前車的陳男經酒測無飲酒，被追撞的王男因死亡，需抽血檢驗酒測值。這起事故造成後面又有3車追撞事故，目前無法確認是否受前面兩車追撞事故影響而煞車不及追撞，但有一名乘客輕傷，其餘駕駛人和乘客都沒受傷。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言