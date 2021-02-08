特殊賭博？國道上逆向飆車時速破百 警攔截帶回偵訊

又是泰山路段！國道1號北向泰山路段，去年10月曾發生白目機車騎士惡意硬闖，後續發生10輛車追撞嚴重事故，今天凌晨竟又出現1輛轎車逆向行駛於內側車道，稍後被警方攔下，沒有釀成事故。

有拖吊車業者指稱，今天凌晨2時許，目擊1輛轎車在五股和林口之間高速逆向行駛，時速估計破百，幸好當時路上車少，沒有發生事故。

由於逆向飆車行為詭異，消息傳出，甚至有人懷疑是否類似南部曾經傳言的1種特殊賭博方式，只要在國道特定路段逆向開車30公里沒被攔道，就能贏得400萬元獎金。

對此，國道警方證實今天凌晨確有逆向行駛，泰山北向路段為長距離下坡，逆向行駛變成長距離上坡，員警在北向39公里接近林口交流道前方路段攔下該車，初步調查並非賭博行為，駕駛人疑似精神狀況不太穩定，警方尚在釐清當中。