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特殊賭博？國道上逆向飆車時速破百 警攔截帶回偵訊

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

又是泰山路段！國道1號北向泰山路段，去年10月曾發生白目機車騎士惡意硬闖，後續發生10輛車追撞嚴重事故，今天凌晨竟又出現1輛轎車逆向行駛於內側車道，稍後被警方攔下，沒有釀成事故。

有拖吊車業者指稱，今天凌晨2時許，目擊1輛轎車在五股和林口之間高速逆向行駛，時速估計破百，幸好當時路上車少，沒有發生事故。

由於逆向飆車行為詭異，消息傳出，甚至有人懷疑是否類似南部曾經傳言的1種特殊賭博方式，只要在國道特定路段逆向開車30公里沒被攔道，就能贏得400萬元獎金。

對此，國道警方證實今天凌晨確有逆向行駛，泰山北向路段為長距離下坡，逆向行駛變成長距離上坡，員警在北向39公里接近林口交流道前方路段攔下該車，初步調查並非賭博行為，駕駛人疑似精神狀況不太穩定，警方尚在釐清當中。

依照道路交通管理處罰條例第33條7項，駕駛汽車於高速公路逆向行駛，可處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

國道一號北向長距離下坡泰山路段，去年10月曾有白目機車騎士惡意硬闖，今天凌晨又有汽車逆向行駛。圖／資料照片
國道一號北向長距離下坡泰山路段，去年10月曾有白目機車騎士惡意硬闖，今天凌晨又有汽車逆向行駛。圖／資料照片
國道一號北向長距離下坡泰山路段，去年10月曾有白目機車騎士惡意硬闖，今天凌晨又有汽車逆向行駛。圖／資料照片
國道一號北向長距離下坡泰山路段，去年10月曾有白目機車騎士惡意硬闖，今天凌晨又有汽車逆向行駛。圖／資料照片

國道 賭博 飆車族

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