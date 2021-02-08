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火燒車案例多 春節駕車注意檢查車輛狀況再上路
台南市近來發生數起車輛火災案件，造成人員傷亡，市消防局今天提醒民眾在春節期間駕車返鄉探親或是外出旅遊，在行駛車輛前，應確實檢查車輛狀況，避免行車時產生狀況而無法應變。
消防局調查車輛火災案件，歸列原因不外乎係交通事故、電氣系統、燃油系統、冷卻系統、煞車系統或高溫排氣系統造成火災，消防局請駕駛人平時應經常檢查車輛油、水、電，車輛停放位置應避開野草或垃圾等可燃物，並請遵守交通規則、小心駕駛，以避免車輛發生火災。
去年11月及今年1月分別於楠西區及東山區等，發生交通事故，撞擊橋墩引起火燒車事件，並造成人員死亡或車輛機件故障引火燃燒。
火災調查科長蔡旭棋說，車輛燃料汽油閃火點相當低，當發生交通事故其汽油由管路洩漏出，接觸到車輛本體高溫金屬或車體與撞擊物或地板摩擦撞擊高溫火花，就極可能會引起火燒車。再者，駕駛或乘客經交通事故撞擊後，常會受傷因而喪失或降低避難逃生能力，遭火焰燒傷後，經常會造成傷亡。
常發生交通事故引發車輛火災處所或情況如下，發生時間常為晚上，天色昏暗，路燈光線不足或未有設置路燈附近。大角度彎道，如道路上標誌、標線或號誌並非為反光材質，稍有不慎，就可能引發事故。
蔡旭棋建議駕駛人勿疲勞駕駛，勿超速駕駛，勿酒後駕駛，勿違反道路交通標誌標線號誌規則，駕駛時手機通訊應使用免持功能，撿東西時應將車輛停妥，對於不熟悉路段或光線不足路段應集中注意力慢速駕駛。
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