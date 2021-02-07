喝到爛醉！32歲男攻擊司機 開走計程車1公里停路邊

高雄62歲陳姓計程車司機今天凌晨12點多載酒醉的32歲丁姓男子，卻突遭丁涉環抱抓住，陳趕緊下車，丁接著跨坐到駕駛座，開走車子逃逸；警方獲報不到30分鐘，在1.5公里處發現該車逆向停路邊，丁已爛醉車內，全案依搶奪罪、公共危險罪將丁姓男子送辦，高雄地檢署訊後命令請回。

丁姓男子當時酒測每公升1.1毫克，他今上午酒醒透露，因趕著回家，看司機下車才去開車。

陳姓司機昨晚11點40分在高雄捷運中央公園站載到已酒醉的丁姓男子，丁稱欲前往小港醫院，不料上車後約今凌晨12點初行駛至小港區宏平路、宏平路321巷口停等紅燈時，丁突然從後環抱、抓陳的手，陳第一時間反應先離開駕駛座，沒料到丁竟跨坐駕駛座將車開走。