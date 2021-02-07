男子跳台1省道曾文溪橋 警消搶救無意識送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台1省道曾文溪橋南下路段，今晚近10點傳出男子突翻越橋梁護欄跳下約15公尺橋下，警消獲報趕至將男子救起，已無呼吸心跳緊急送醫急救中，詳細原因仍待釐清。

台南市消防局是在今晚9點55分獲報，緊急調派善化、官田、大內、南科、第四救災救護大隊共10輛各式車輛、21名消防隊員趕至，同時在現場架設照明設備鎖定男子位置，隨後發現男子代步的機車就停在橋梁旁，消防隊員在橋下發現男子倒臥地上，現場水域乾涸，男子身上多處挫傷，已無呼吸心跳，經用擔架固定由繩索吊送至橋上，晚間約11點緊急送往柳營奇美救治中。

初步調查，男子應為高雄市杉林區55歲董姓男子，至於為何會從橋上一躍而下，仍待持續釐清。

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消防隊員在橋上協助準備將男子吊上送醫。記者謝進盛／攝影
消防隊員在橋上協助準備將男子吊上送醫。記者謝進盛／攝影
台1省道曾文溪橋發生男子越過護欄跳下，消防隊員將已無呼吸心跳男子救上準備送醫。記者謝進盛／攝影
台1省道曾文溪橋發生男子越過護欄跳下，消防隊員將已無呼吸心跳男子救上準備送醫。記者謝進盛／攝影
台1省道曾文溪橋發生男子越過護欄跳下，消防隊員將已無呼吸心跳男子救上準備送醫。記者謝進盛／攝影
台1省道曾文溪橋發生男子越過護欄跳下，消防隊員將已無呼吸心跳男子救上準備送醫。記者謝進盛／攝影
警方查察男子可能跳躍地點，持續比對釐清中。記者謝進盛／攝影
警方查察男子可能跳躍地點，持續比對釐清中。記者謝進盛／攝影

南科 高雄市

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