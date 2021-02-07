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老翁遭舉發養4貓涉虐待 告發人未出庭檢不起訴
桃園市龍潭區69歲黃姓男子遭人檢舉2年多來，分別在龍潭區3處地點分別飼養4隻貓，未提供乾淨場所、食物、飲水和適當照顧，造成貓健康不良、甚至眼睛潰爛，遭到桃園市動保處函送法辦，桃園地檢署表示，黃飼養貓場所雖非乾淨場所，無從反推故意傷害動物，加上檢舉告發人未到庭，尚難認定黃虐待、傷害動物，依動保法罪嫌偵結不起訴處分。
桃檢調查，黃男2018年1月間曾因違反動保法，遭新竹縣政府裁罰，他搬到桃園市龍潭區，在2019年7月間，在龍潭區中山段一處貨櫃屋養1貓、同年12月又在龍潭百年五街一處廢棄轎車養1貓。黃之後在去年6月間又在龍潭區民生路一輛廢棄轎車養2隻貓，告發女子向桃園市動保處檢舉，黃未提供乾淨場所、食物和飲水及適當照顧，造成貓健康不佳，眼睛潰爛，涉嫌虐待、傷害飼養貓隻函送法辦。
黃男否認虐待、傷害貓隻，他辯稱，他視貓如兒女的命，提供養貓場所環境清潔、礦泉水和罐頭食物、飲水，因為除蟲才養車裡面。李姓證人證稱，黃有餵食和照顧貓隻。
桃檢表示，根據告發照片佐證，黃飼養貓隻健康不佳，飼養場所雖非乾淨，無從反推故意傷害動物，告發女子又未到庭，尚難認定黃虐待、傷害動物，依動保法罪嫌予以不起訴處分。
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