不容私刑暴力 陳其邁：規畫專案掃蕩

高雄鳳山某高職林姓女學生遭霸凌案，涉掌摑的黃姓男子今凌晨被帶到高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭約20人動私刑，被打到手骨折。高雄市新聞局長董建宏表示，市長陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。警察局事發10小時內偵破該案，陳其邁也要求警察局規畫專案掃蕩。

董建宏表示，陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。而警察局於事發10小時內立即偵破本案。陳其邁也指示教育局、社會局，針對中途離校生，啓動中途離校學生輔導機制，中央與地方將共同合作處理本案。

高雄市警察局強調，陳其邁也指示警方全力清查涉案人士背景有無幫派、組織介入或被吸收，並宣示不容許有報復行為發生，要求警察局規畫專案掃蕩，對相關滋事者嚴懲，並請家長加強約制告誡，教育局亦即時啟動輔導，絕對不允許有暴力鬥毆或私刑等行為發生。