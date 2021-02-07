不容私刑暴力 陳其邁：規畫專案掃蕩
高雄鳳山某高職林姓女學生遭霸凌案，涉掌摑的黃姓男子今凌晨被帶到高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭約20人動私刑，被打到手骨折。高雄市新聞局長董建宏表示，市長陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。警察局事發10小時內偵破該案，陳其邁也要求警察局規畫專案掃蕩。
董建宏表示，陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。而警察局於事發10小時內立即偵破本案。陳其邁也指示教育局、社會局，針對中途離校生，啓動中途離校學生輔導機制，中央與地方將共同合作處理本案。
高雄市警察局強調，陳其邁也指示警方全力清查涉案人士背景有無幫派、組織介入或被吸收，並宣示不容許有報復行為發生，要求警察局規畫專案掃蕩，對相關滋事者嚴懲，並請家長加強約制告誡，教育局亦即時啟動輔導，絕對不允許有暴力鬥毆或私刑等行為發生。
鳳山高職女學生遭霸凌案，流傳影片中第1個掌摑的19歲黃姓男子，今凌晨被帶往高雄大寮區玫瑰園墓園，當面向少女及父親道歉，卻慘遭約20人涉私刑，圍毆打到他手骨折，警方已帶回10多人偵辦，將依聚眾鬥毆等罪送辦；黃則表明要提告施暴者傷害、恐嚇罪。
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