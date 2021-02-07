快訊

從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻今病逝 地方人士錯愕

不容私刑暴力 陳其邁：規畫專案掃蕩

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄鳳山某高職林姓女學生遭霸凌案，涉掌摑的黃姓男子今凌晨被帶到高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭約20人動私刑，被打到手骨折。高雄市新聞局長董建宏表示，市長陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。警察局事發10小時內偵破該案，陳其邁也要求警察局規畫專案掃蕩。

董建宏表示，陳其邁強調無法容忍任何暴力行為，要求警方即刻調查。而警察局於事發10小時內立即偵破本案。陳其邁也指示教育局、社會局，針對中途離校生，啓動中途離校學生輔導機制，中央與地方將共同合作處理本案。

高雄市警察局強調，陳其邁也指示警方全力清查涉案人士背景有無幫派、組織介入或被吸收，並宣示不容許有報復行為發生，要求警察局規畫專案掃蕩，對相關滋事者嚴懲，並請家長加強約制告誡，教育局亦即時啟動輔導，絕對不允許有暴力鬥毆或私刑等行為發生。

鳳山高職女學生遭霸凌案，流傳影片中第1個掌摑的19歲黃姓男子，今凌晨被帶往高雄大寮區玫瑰園墓園，當面向少女及父親道歉，卻慘遭約20人涉私刑，圍毆打到他手骨折，警方已帶回10多人偵辦，將依聚眾鬥毆等罪送辦；黃則表明要提告施暴者傷害、恐嚇罪。

高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照片

警察 陳其邁

延伸閱讀

罷捷未過關 陳其邁：希望高雄恢復平靜

拚振興商圈 陳其邁宣布經費從400萬提到1千萬

陳其邁：罷免投票是公民權行使 同不同意都快去投

少女霸凌案啟動獨立調查 陳其邁：鼓勵學生站出來

相關新聞

南科再生水工地傳工安 1女子墜6米深慘死遭勒令停工

台南科學園區在今天下午1點43分傳出工安，位於園區南科九路南科再生廠工地，41歲女工人不明原因從高處墜落至6米深水槽，女...

阿里山林班地再度大火 空勤與林務出動2直升機灌救

阿里山林班區再傳大火!繼上月底嘉義縣阿里山鄉109、110林班處大火，在本月4日撲滅後，昨天中午11點35分，阿里山鄉山...

失智男下班迷路觀音騎到龍潭石門山 警凌晨找到人

桃園市觀音區的53歲張姓男子昨天下班後騎機車準備返家，因輕微失智迷路，就這樣一路騎到50公里外龍潭區的石門山，因機車沒油...

影／中橫便道森林大火 林務與空勤陸空搶救控制火勢

中橫公路便道上方八仙區85林班森林昨天發生火災，大火燒了一天一夜，林務局和空勤總隊直升機今天陸空同步搶救，到今天中午為止...

年輕女子離家出走 南警高效率16分鐘找到人

23歲陳姓女子因心情不佳，從台北市離家出走後失聯，家人遍尋不著下向台北士林警分局報案求助，士林警方透過手機定位發現陳女最...

影／無號誌路口未減速禮讓 新北女大生騎機車被撞命危

新北市林口區今天上午發生嚴重車禍，1名19歲徐姓女大學生騎機車出巷口，幾乎完全沒有減速，被幹道直行的廂型車迎面撞上，女學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。