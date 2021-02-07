阿里山林班地再度大火 空勤與林務出動2直升機灌救

阿里山林班區再傳大火!繼上月底嘉義縣阿里山鄉109、110林班處大火，在本月4日撲滅後，昨天中午11點35分，阿里山鄉山美村再傳林火，面積約0.3公頃，共出動50名人力、兩架直升機搶救，是否與上次大火有關仍有待消防隊進一步調查。

林務局嘉義林區管理處副處長表示，此次森林大火有兩組火團，面積約0.3公頃，與本月4日剛撲滅的森火起火點，相距不到1公里，當地植物主要以雜木草生地，毛竹林等為主。

另外，因當地地勢陡峭，水線難觸及，加深救災難度，縣消指揮中心獲報，出動奮起湖分隊1台水車，2名隊員支援，林管處41名巡山、護管員，用幫浦加壓抽水的方式將水運到水箱，再拉水管深入溪谷。

內政部空中勤務總隊也自台東、花蓮基地，調動2架直升機、7名隊員灑水灌救，目前已飛共12架次，據了解第一起火點已獲得控制，但整體撲滅時程，因外力因素眾多，仍無法掌控。