桃園青埔義消送暖 分隊長：不一定要等到救災才上場

桃園市消防局第二大隊青埔義消分隊在春節前，在中壢區忠福里社區舉辦寒冬送暖愛心活動，到受關懷家庭、獨居長者住處送物資及年節加菜金，讓他們在疫情嚴峻期間一樣可以安心過好年。

二大隊指出，青埔義消分隊輔成立一年多，在義消分隊長謝光輝帶領下不只學習救災技能，也將服務及保護民眾的心，觸及關懷社會角落的弱勢族群，愛心不落人後。謝光輝也是忠福里里長，每年都會發起「寒冬送暖」公益活動，這次結合義消分隊深入社區協助弱勢戶，讓愛心持續與擴大。