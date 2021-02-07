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桃園青埔義消送暖 分隊長：不一定要等到救災才上場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市消防局第二大隊青埔義消分隊在春節前，在中壢區忠福里社區舉辦寒冬送暖愛心活動，到受關懷家庭、獨居長者住處送物資及年節加菜金，讓他們在疫情嚴峻期間一樣可以安心過好年。

二大隊指出，青埔義消分隊輔成立一年多，在義消分隊長謝光輝帶領下不只學習救災技能，也將服務及保護民眾的心，觸及關懷社會角落的弱勢族群，愛心不落人後。謝光輝也是忠福里里長，每年都會發起「寒冬送暖」公益活動，這次結合義消分隊深入社區協助弱勢戶，讓愛心持續與擴大。

謝光輝表示，老年化社會來臨，年輕人離鄉背井工作，社區有不少長者獨居或經濟弱勢，無能為力讓自己三餐溫飽，里內甚至有70對歲受關懷長者還在工作的個案，「其實義消不一定要等到救災、救難才派得上用場」，平時有錢出錢、有力出力，幫助真正需要幫助的人，才是服務的本質，透過這次活動，帶領青埔義消傳遞愛與公益價值，將這份仁愛為懷的精神傳承給新一代義消夥伴，讓做愛心像接力賽一樣，一棒一棒地接下去。

青埔義消分隊送暖受關懷的家庭。記者鄭國樑／翻攝
青埔義消分隊送暖受關懷的家庭。記者鄭國樑／翻攝
獨居長者也是青埔義消分隊春節前關懷的對象。記者鄭國樑／翻攝
獨居長者也是青埔義消分隊春節前關懷的對象。記者鄭國樑／翻攝

愛心 獨居

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