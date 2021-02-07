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霸凌學生遭私刑斷手 學者建議設多元便利申訴管道

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市鳳山女學生霸凌衍生案外案，一名動手打人的黃姓中輟生今早前往大寮墓園向當事人道歉，反遭20人圍毆受傷。教育學者林斌建議，校園霸凌防治可建立更多元、便利方式管道，手機APP是個選項，反霸凌網絡需要設置專責人力來強化，霸凌方家長也不能置身事外，應透過法制規範相對責任。

針對女學生霸凌案後續發展，鳥松國中主任黃于榆分析，很多學生對於霸凌的認知與意識薄弱，網路世界會有擴散現象，學生容易有樣學樣，沒有意識自身行為不當。此外，霸凌事件發生後，霸凌方若向被霸凌方道歉會達成「修復式正義」，前提是要對方願意接受，否則容易演變成糾眾性報復、私刑式回擊，全是錯誤示範。

台南大學教育系老師林斌認為，台灣社會已經很重視校園霸凌問題，但還是有三點可以努力。第一、現有通報管道太單向，可考慮增加多元、便利通報管道，如英國中小學學生在手機安裝APP，可即時通報校園霸凌，青少年習慣使用手機，會有親和力。

其次，以此次霸凌事件來說，許多參與者已經休學，把責任完全加諸學校不盡合理，老師的專業是教學與輔導，不是防制暴力，也沒有太多人力來處理，所以要投注專責人力與經費，強化校內外共同協力反霸凌網絡。

林斌表示，通常加害者的偏差行為不是第一次，家長在法制上卻沒有承受應該有的責任；英美國家要求家長要負連帶責任，台灣規範模糊，學校沒有強制力，已出現霸凌行為的家長應負相對責任，不能一直加重學校責任。

一名掌摑被害人的中輟生今早前往大寮墓園向當事人道歉，反遭眾人圍毆受傷。記者徐白櫻／翻攝
一名掌摑被害人的中輟生今早前往大寮墓園向當事人道歉，反遭眾人圍毆受傷。記者徐白櫻／翻攝

霸凌 大學教育

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