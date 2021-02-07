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影／中橫便道森林大火 林務與空勤陸空搶救控制火勢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

中橫公路便道上方八仙區85林班森林昨天發生火災，大火燒了一天一夜，林務局和空勤總隊直升機今天陸空同步搶救，到今天中午為止，已成功控制下邊坡火勢，目前全力控制中橫便道上邊坡火勢中。

東勢林管處表示，台中市和平區八仙山事業區第85林班，中橫便道19.3公里處上方傳出森林火災，東勢林管處今天動員森林護管員並協調台中市政府消防局、空勤總隊第二大隊及內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊支援，總計62人投入火場救援，歷經8個小時地面及空中全力搶救後，成功控制火場下邊坡火勢，並持續全力控制中橫便道上邊坡火勢。

東勢林管處共動員50名人力，投入救火，森林護管員更頂著烈陽及烈焰雙重考驗，忍受濃煙，在現場拉設350公尺水線防止火勢擴散，並克服超過60度的陡峭地勢，逐步攀登至火場煙點進行地面滅火及樹頭火處理；同時配合空勤直升機出動2架次，累計投水19次，水量38公噸，在各方努力下初步控制火勢，但現場仍有部分悶燒情形，入夜後，東勢林管處會派員於安全位置監控火場，經初判燃燒面積約0.7公頃。

東勢林管處呼籲，民眾如有通過中橫便道19.3公里請避免駐足觀賞，並注意自身安全，也希望民眾進入山林時，能小心用火安全，以免引發森林野火，請大家一起守護台灣珍貴的山林資源。

中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供
中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供
中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供
中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供
中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供
中橫公路便道上方森林大火，今天由林務局和空勤總隊直升機，陸空搶救。圖／東勢林管處提供

中橫公路 直升機 八仙

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