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年輕女子離家出走 南警高效率16分鐘找到人

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

23歲陳姓女子因心情不佳，從台北市離家出走後失聯，家人遍尋不著下向台北士林警分局報案求助，士林警方透過手機定位發現陳女最後出現位置在台南市，台南市警二分局獲報，派巡邏員警趕往手機定位最後發話位置附近持續搜尋，16分鐘後在中西區成功路1處公車站找到陳女，及時阻止憾事發生。

台南市警二分局日前天晚上9點39分，接獲台北士林警分局通報，得知離家出走且有自殘念頭的陳女，最後手機發話位置在台南市中西區，二分局依報案人提供的陳女特徵及線索，透過手機定位，查出陳女最近位置是在民權派出所轄區。

民權派出所長郭若萱、警員趙國君在手機定位陳女最後發話位置附近不斷搜尋，當晚9點55分許在成功路1處公車站尋獲失蹤的陳女。警方將陳女帶回派出所確認身分無誤，通知家屬南下帶回。失蹤女子的父親放下心中大石、並對警方積極熱心協助致謝與肯定。

陳姓女子從台北市離家後走失，台南市警二分局民權派出所長郭若萱（右）及時找到她。圖／讀者提供
陳姓女子從台北市離家後走失，台南市警二分局民權派出所長郭若萱（右）及時找到她。圖／讀者提供

失蹤 公車 北市

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