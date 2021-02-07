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影／溫暖波麗士的胃 麻豆警首創「Police Eats」
台南市政府警察局麻豆分局考量年關勤務增多，仿效美食外送平台，首創「Police Eats」行動補給站，利用巡邏機車加裝外送箱並貼上「Police Eats」字樣，希望讓第一線同仁勤務繁忙時，也能迅速照顧同仁的心，溫暖同仁的胃。
麻豆警分局日來執行「110年加強重要節日安全維護工作」期間，考量各項勤務增多，如疏導返鄉車潮、金融機構防搶防詐、觀光景點安全維護及防疫勤務等，同仁都相當忙碌。
因多數同仁須犧牲過年與家人團聚機會，麻豆分局春節期間準備團圓年菜、水果及點心等各項食品，給內外勤同仁加菜，更首創「Police Eats」行動補給站。
麻豆警分局長邱顯良說，這是仿效美食外送平台，利用巡邏機車加裝外送箱並貼上「Police Eats」字樣及台南市政府警察局意象標誌LOGO警察意象圖騰，視天氣狀況於外送袋內裝滿各式補充體力餅乾及補給飲料等，由各級幹部直接送達執勤人員手中，讓同仁在較長時間執勤下，能迅速補充體力。
他說，「Police Eats」行動補給站創新作為，主要是站在主動關懷第一線同仁的立場著想，同仁犧牲年假執勤非常辛苦，幹部應多予鼓勵支持，讓同仁在友善環境下工作。照顧同仁的心，溫暖同仁的胃，激勵團隊士氣。
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