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詐團陪聊5年婦人險匯款 警：哏也鋪太久

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

年關將近，詐騙集團年前拚業績，又使出「假交友」老梗行騙，南投縣一名張姓婦人本月初赴銀行欲匯款美金1850元，行員察覺有異，懷疑是詐團通報警方成功勸阻；經了解，該詐團成員跟張婦聊了5年才出手，警傻眼直呼「哏也鋪太久」。

中興警分局指出，當地台灣銀行中興分行本月3日通報，有臨櫃婦人疑似碰到詐騙集團，堅持要匯出1850元美金說是要借國外友人支付轉帳手續費，因此通報警方，該分局中興派出所警員簡羽函趕往現場，耐心解說是詐騙手法才成功勸阻。

警方調查，險些挨詐的張婦2016年在WhatsApp即時通訊軟體認識一名自稱Eric Morgan的美國籍男子，對方不時陪她聊天，且噓寒問暖，這一聊就是5年時間，彼此雖然沒見過面，但張認為兩人已經是朋友，未料卻碰上詐騙。

張婦向警方表示，Eric在本月1日稱有工程費用要轉入台灣，要借她的帳戶且缺手續費，要先跟她借美金1850元，想說幫個忙才去匯，後經警方解說是詐團慣用的詐騙手法，且提供多個真實案例，這才恍然大悟，感謝員警和行員及時阻詐。

針對該案例，警方表示，假交友真詐騙的案例不少，但噓寒問暖通常不超過1年，像這樣陪聊5年卻不多，「鋪梗鋪太久」令人傻眼；而隨年關將近，詐團看準金融機構忙碌，伺機出手行詐狀況多，還好有行員機警通報，才能保住婦人血汗錢。

中興警分局長黃念生今則呼籲，民眾遇到網友要求借錢或投資時，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

南投縣張姓婦人（左）欲匯款美金1850元稱要給美國友人疑遭詐騙，台銀行員通報警方成功勸阻。圖／中興警分局提供
南投縣張姓婦人（左）欲匯款美金1850元稱要給美國友人疑遭詐騙，台銀行員通報警方成功勸阻。圖／中興警分局提供
南投縣中興警分局簡羽函（左）與台銀行員日前成功攔阻「假交友真詐騙」。圖／中興警分局提供
南投縣中興警分局簡羽函（左）與台銀行員日前成功攔阻「假交友真詐騙」。圖／中興警分局提供
南投縣張姓婦人欲匯款美金1850元稱要給美國友人疑遭詐騙，台銀行員通報警方成功勸阻。圖／中興警分局提供
南投縣張姓婦人欲匯款美金1850元稱要給美國友人疑遭詐騙，台銀行員通報警方成功勸阻。圖／中興警分局提供

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