外送員機車隊送努力賺錢的他最後一程 哥哥哽咽道謝

花蓮44歲龍姓Ubereat外送員在本月2日深夜跑單工作，在路口與一輛轎車碰撞頭部重創，送醫搶救仍傷重不治。得知悲劇發生後，許多同事深感不捨，今組成20輛機車隊，護送靈車到殯儀館。此舉讓龍男的哥哥、空勤總隊教官龍章榮很欣慰，哽咽說「謝謝大家」，向送行外送員鞠躬致上謝意。

邱姓外送員說，平常與龍男相處非常融洽，個性是好好先生，為了把餐點送到客人手上，有時騎車可能速度快一點，但平常都會遵守交通規則，知道他出車禍時很心痛。誠心想要送他最後一程，因此在群組公開號召，大概20人左右都暫時放下工作，護送龍男從花蓮慈濟醫院移靈至花蓮市立殯儀館公祭。