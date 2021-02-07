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外送員機車隊送努力賺錢的他最後一程 哥哥哽咽道謝

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮44歲龍姓Ubereat外送員在本月2日深夜跑單工作，在路口與一輛轎車碰撞頭部重創，送醫搶救仍傷重不治。得知悲劇發生後，許多同事深感不捨，今組成20輛機車隊，護送靈車到殯儀館。此舉讓龍男的哥哥、空勤總隊教官龍章榮很欣慰，哽咽說「謝謝大家」，向送行外送員鞠躬致上謝意。

邱姓外送員說，平常與龍男相處非常融洽，個性是好好先生，為了把餐點送到客人手上，有時騎車可能速度快一點，但平常都會遵守交通規則，知道他出車禍時很心痛。誠心想要送他最後一程，因此在群組公開號召，大概20人左右都暫時放下工作，護送龍男從花蓮慈濟醫院移靈至花蓮市立殯儀館公祭。

龍男的哥哥是前空軍海鷗飛行特技教官、現為空勤台東隊的教官龍章榮，看到這麼多人送弟弟一程非常感動，哽咽表示，弟弟為了賺錢過上好日子，將來娶老婆、買房，除了原本的物流工作，還兼差做外送，機車上還貼著「努力賺錢」4個字，卻來不及完成離開人世。他哽咽地說，感謝大家願意送弟弟最候一程，相信他在天上都看得到。

龍姓外送員在機車上貼「努力賺錢」貼紙，卻不幸車禍過世。圖／資料照
龍姓外送員在機車上貼「努力賺錢」貼紙，卻不幸車禍過世。圖／資料照
得知龍男車禍過世，約20名外送員組成車隊送龍男最後一程。記者王思慧／攝影
得知龍男車禍過世，約20名外送員組成車隊送龍男最後一程。記者王思慧／攝影
花蓮一名44歲龍姓外送員不幸車禍過世，同業組成車隊送最後一程。記者王思慧／攝影
花蓮一名44歲龍姓外送員不幸車禍過世，同業組成車隊送最後一程。記者王思慧／攝影

外送員 教官

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