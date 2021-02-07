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桃警年關搶績效 值勤手法民疑雙標反感
年關將近，桃園分局青溪所警員「搶績效」執勤方式引發民眾反感檢舉，林姓退休警員今天上午投訴，他昨晚騎機車在桃園區中山、民生路停等紅燈，1警員攔查臨檢，他沒喝酒，警員說要看「有沒喝酒和駕照」，經查合法，未料在下一路口看見某酒店旁1男子騎改裝車闖紅燈、雙黃線迴轉，該警員卻未取締，他趕到青溪所提出質疑，卻遭另2警員以他未載口罩抓傷他手臂輕微瘀青，他質疑警員欺軟怕硬值勤「雙標」，決定驗傷檢舉。
另一名黃姓市民檢舉，他行經桃園區寶山街巷口等紅燈，青溪所警員突然騎機車敲打車窗，他詢問警員為何攔查，警員靠近表示，「看看你有沒有綁安全帶」，讓人心生緊張，警察隨意攔查方式，讓民眾感受很不好，更會增加市民對警察反感。
桃園分局及青溪派出所表示，林姓退警投訴檢舉經查，警員看到林騎機車未戴口罩，又看到林臉紅紅而攔車臨檢、後來該警員因為處理林的案子，所以現場沒有看到男子闖紅燈雙黃線迴轉情事，警員依規定值勤，如果警員攔查臨檢方式，造成民眾心裡感受不好，該分局將會加強警員值勤教育訓練。
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