爭風吃醋約談判帶走人 豐原警發動圍捕10分鐘逮到人

台中豐原警方偵辦押人案，查出是朋友間在KTV時爭風吃醋引起糾紛，嫌疑人找朋友一起帶走被害人，被害人的妻子報警，警方迅速查出嫌疑人車輛位置，10分鐘就攔下嫌疑人車輛，救回被害人，依妨害自由和傷害等罪嫌，將4名男子移送法辦。

豐原分局今天說明，2月6日晚上7點接到被害人之妻報案，她丈夫被人帶上車載走，豐原分局立即發動攔截圍捕，晚上7點30分，員警在神岡區大明路145巷內，攔截查獲涉案車輛2車5人，帶回嫌疑人24蘇男、19歲賴男和23歲羅姓被害人，另一車帶回21歲李男、24歲廖女。