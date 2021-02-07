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爭風吃醋約談判帶走人 豐原警發動圍捕10分鐘逮到人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原警方偵辦押人案，查出是朋友間在KTV時爭風吃醋引起糾紛，嫌疑人找朋友一起帶走被害人，被害人的妻子報警，警方迅速查出嫌疑人車輛位置，10分鐘就攔下嫌疑人車輛，救回被害人，依妨害自由和傷害等罪嫌，將4名男子移送法辦。

豐原分局今天說明，2月6日晚上7點接到被害人之妻報案，她丈夫被人帶上車載走，豐原分局立即發動攔截圍捕，晚上7點30分，員警在神岡區大明路145巷內，攔截查獲涉案車輛2車5人，帶回嫌疑人24蘇男、19歲賴男和23歲羅姓被害人，另一車帶回21歲李男、24歲廖女。

警方調查，嫌疑人和被害人是朋友，2月5日在東勢區一家KTV飲酒唱歌，期間因爭風吃醋引發糾紛，隔天2月6日傍晚，張姓嫌疑人請蘇姓友人等4人到東勢區東蘭路段，找羅姓被害人相約談判，由蘇嫌及賴嫌2人開羅姓被害人的轎車，載被害人由東勢往豐原方向行駛，途中被害人發送訊息給妻求救，豐原分局接獲通報後發動圍捕，在神岡區大明路段攔查到案。

台中豐原警分局查獲押人案，查出是爭風吃醋引起。記者游振昇／翻攝
台中豐原警分局查獲押人案，查出是爭風吃醋引起。記者游振昇／翻攝

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