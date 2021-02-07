科技執法取締交違 台南市2月17日上路

許多交通事故都是因為駕駛人違規造成，如闖紅燈、轉彎未依規定，違規停車阻礙視線或行車動線等，造成行車阻礙，路口未淨空也是一大因素。台南市警察局交通大隊以大數據分析，針對易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日同步啟用。

警方分別在中西區中華西路與府前路、永康區中華路與中山南路，設置「路口多功能違規科技執法系統」，針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左(右)轉專用車道、左(右)轉車占用直行車道等違規行為來取締。

東區中華東路與凱旋路口設置「車輛未依規定轉彎科技執法系統」，針對各項轉彎未依規定取締；在台南火車站北門路路段設置「違規停車自動偵測執法系統」，針對紅、黃線違規停車、公車站牌、消防栓、路口違停及併排違規停車取締，以上都在2月17日同步啟用，另外於龍崎區182線22公里至28公里處設置「區間平均速率執法系統」，等到通過檢驗通過後，再實施1個月宣導後啟用。