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科技執法取締交違 台南市2月17日上路

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

許多交通事故都是因為駕駛人違規造成，如闖紅燈、轉彎未依規定，違規停車阻礙視線或行車動線等，造成行車阻礙，路口未淨空也是一大因素。台南市警察局交通大隊以大數據分析，針對易肇事路口或路段，建置5處科技執法設備，2月17日同步啟用。

警方分別在中西區中華西路與府前路、永康區中華路與中山南路，設置「路口多功能違規科技執法系統」，針對闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左(右)轉專用車道、左(右)轉車占用直行車道等違規行為來取締。

東區中華東路與凱旋路口設置「車輛未依規定轉彎科技執法系統」，針對各項轉彎未依規定取締；在台南火車站北門路路段設置「違規停車自動偵測執法系統」，針對紅、黃線違規停車、公車站牌、消防栓、路口違停及併排違規停車取締，以上都在2月17日同步啟用，另外於龍崎區182線22公里至28公里處設置「區間平均速率執法系統」，等到通過檢驗通過後，再實施1個月宣導後啟用。

交通大隊代理大隊長蘇政敏表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，警方呼籲一些貪圖一時方便的民眾，不要拿自己與他人的生命財產來開玩笑。

台南火車站北門路路段，由警方設置「違規停車自動偵測執法系統」，取締違規停車。圖／台南市警察局交通大隊提供
台南火車站北門路路段，由警方設置「違規停車自動偵測執法系統」，取締違規停車。圖／台南市警察局交通大隊提供
台南市中西區中華西路與府前路，由警方設置「路口多功能違規科技執法系統」取締違規。圖／台南市警察局交通大隊提供
台南市中西區中華西路與府前路，由警方設置「路口多功能違規科技執法系統」取締違規。圖／台南市警察局交通大隊提供

車道 警察 事故

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