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包青天穿越來判案 高雄警反詐騙超有梗

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市警局三民第二分局日前與知名歌仔戲團明華園合作，以包青天形象及傳統戲曲順口溜，量身打造銀髮族詐騙宣導影片，並由分局長黃文哲親自扮演包青天，影片內容不到3分鐘，全程台語發音，接地氣又笑果十足。

影片中一位身穿歌仔戲服的女子想到ATM轉帳給身在國外的男友，警察突然出現，歷史戲曲中代表正義感的包青天、南俠展昭及公孫先生也現身，以「四空仔」、「七字仔」配合有韻腳的順口溜，提醒女子該男子已有多次詐騙前科，別再受騙。

三民二分局表示，本次宣導影片創意構想來自明華園，由現任高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦與三民二分局共同執行製作，首次以銀髮族喜愛的歌仔戲曲呈現，讓歷史人物穿越時空阻止現代詐騙案件發生，全程台語發音，打破語言隔閡，讓年長者也可無壓力觀看。

黃文哲表示，希望藉此影片讓銀髮族都能看見他們所喜愛的歌仔戲，進而達到反詐效果，也希望透過轉發，深入銀髮族親友團群組中，有效降低各年齡群族遭詐騙的機會。

高雄市警局三民二分局長黃文哲（中）親自扮演包青天，與明華園演員拍攝防詐宣導影片。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局長黃文哲（中）親自扮演包青天，與明華園演員拍攝防詐宣導影片。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局以歌仔戲結合防詐宣導拍攝影片，讓銀髮族也能無壓力觀看。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局以歌仔戲結合防詐宣導拍攝影片，讓銀髮族也能無壓力觀看。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局以歌仔戲結合防詐宣導拍攝影片，讓銀髮族也能無壓力觀看。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局以歌仔戲結合防詐宣導拍攝影片，讓銀髮族也能無壓力觀看。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局長黃文哲（中）親自扮演包青天，與明華園演員拍攝防詐宣導影片。記者陳玫伶／翻攝
高雄市警局三民二分局長黃文哲（中）親自扮演包青天，與明華園演員拍攝防詐宣導影片。記者陳玫伶／翻攝

詐騙 歌仔戲 銀髮族

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