今年第2起海洋悲歌 瓶鼻海豚不幸擱淺魂斷雲林

雲林海巡人員昨在四湖海濱長廊執行岸際巡查時，發現一隻疑因擱淺死亡的鯨豚，經成功大學教授王浩文採樣檢體後就地掩埋，初判是瓶鼻海豚，為今年雲林地區第二起鯨豚死亡案件，現場救援者均感不捨，已將檢體帶回，釐清死因。

第四岸巡隊長邱仁道表示，昨天上午箔子寮安檢所人員王鴻偉正在四湖海濱長廊灘岸執勤，在13號風車前方沙灘、約200公尺處發現一隻死亡鯨豚，豚體有破損，研判可能因擱淺已死亡一段時間。

海洋保育署第五工作站、成功大學海洋生物暨海豚研究中心獲報後趕抵協助處理。王浩文說，初步研判這隻是瓶鼻海豚，體長約120公分、寬約25公分。

王浩文表示，瓶鼻海豚也稱寬吻海豚，體型粗壯，嘴喙短、呈厚實瓶狀，全身灰黑偶而披肩明顯，是被飼養在世界各地水族館中數量最多的海豚種類。