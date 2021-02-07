快訊

直播／部桃加0？ 陳時中下午2時說明、鄭文燦出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年第2起海洋悲歌 瓶鼻海豚不幸擱淺魂斷雲林

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林海巡人員昨在四湖海濱長廊執行岸際巡查時，發現一隻疑因擱淺死亡的鯨豚，經成功大學教授王浩文採樣檢體後就地掩埋，初判是瓶鼻海豚，為今年雲林地區第二起鯨豚死亡案件，現場救援者均感不捨，已將檢體帶回，釐清死因。

第四岸巡隊長邱仁道表示，昨天上午箔子寮安檢所人員王鴻偉正在四湖海濱長廊灘岸執勤，在13號風車前方沙灘、約200公尺處發現一隻死亡鯨豚，豚體有破損，研判可能因擱淺已死亡一段時間。

海洋保育署第五工作站、成功大學海洋生物暨海豚研究中心獲報後趕抵協助處理。王浩文說，初步研判這隻是瓶鼻海豚，體長約120公分、寬約25公分。

王浩文表示，瓶鼻海豚也稱寬吻海豚，體型粗壯，嘴喙短、呈厚實瓶狀，全身灰黑偶而披肩明顯，是被飼養在世界各地水族館中數量最多的海豚種類。

邱仁道說，民眾在岸際發現鯨豚或海龜擱淺，可透過118專線通報。

海巡人員昨天在雲林四湖濱海長廊執勤時發現一隻死亡的瓶鼻海豚。圖／第四岸巡隊提供
海巡人員昨天在雲林四湖濱海長廊執勤時發現一隻死亡的瓶鼻海豚。圖／第四岸巡隊提供
在雲林四湖岸灘死亡的瓶鼻海豚體長約120公分、寬約25公分，救援者將帶回檢體釐清死因。圖／第四岸巡隊提供
在雲林四湖岸灘死亡的瓶鼻海豚體長約120公分、寬約25公分，救援者將帶回檢體釐清死因。圖／第四岸巡隊提供
在雲林四湖岸灘死亡的瓶鼻海豚體長約120公分、寬約25公分，救援者將帶回檢體釐清死因。圖／第四岸巡隊提供
在雲林四湖岸灘死亡的瓶鼻海豚體長約120公分、寬約25公分，救援者將帶回檢體釐清死因。圖／第四岸巡隊提供
救援者採取死亡瓶鼻海豚檢體後將其就地掩埋。圖／第四岸巡隊提供
救援者採取死亡瓶鼻海豚檢體後將其就地掩埋。圖／第四岸巡隊提供

海豚 鯨豚 成功大學

延伸閱讀

貨船擱淺澎湖西吉嶼 抽出550公升重油險汙染海洋

雲林榮光 3大師入選工藝之家

雲林3位工藝師獲選「工藝之家」 名列國家級大師之林

地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

相關新聞

警已告誡勿赴約！霸凌鳳山少女去道歉 慘被私刑打斷手

鳳山高職女學生遭霸凌案，流傳影片中第1個掌摑的19歲黃姓男子，今凌晨被帶往高雄大寮區玫瑰園墓園，當面向少女及父親道歉，卻...

剛出生男嬰被棄置在洗衣店 民眾清晨發現急報警

新竹縣湖口鄉發生棄嬰事件，警方昨天清晨5點多接獲民眾報案，一名剛出生的男嬰被棄置在一家自助洗衣店，身上有裹塑膠袋及毛毯保...

酒駕肇逃後測得0.86 這理由獲不起訴

張男騎機車在基隆擦撞一輛轎車，案發後1個半小時後到派出所，雖呼氣酒精含量達每公升0.86毫克，卻辯稱在撞車後才去喝酒。檢...

剛被震醒又聞爆炸聲 北市大樓火警住戶：心臟快跳出來

宜蘭外海今天凌晨1點36分發生規模6.1地震，台北大樓搖晃嚴重，不過地震4分鐘後台北市大同區長安西路一棟住商混合大樓火警...

台中南區民宅暗夜火警 一家四口倉皇逃生嗆傷送醫

台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，消防局出動勤工等消防分隊前往灌救，消防隊到場時，發現一樓客廳...

外送員機車隊送努力賺錢的他最後一程 哥哥哽咽道謝

花蓮44歲龍姓Ubereat外送員在本月2日深夜跑單工作，在路口與一輛轎車碰撞頭部重創，送醫搶救仍傷重不治。得知悲劇發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。