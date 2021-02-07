坪林獨老垃圾為伴無電可用只能點蠟燭 公所台電伸援手

新北市坪林區一名年約70歲的林老先生，長年獨居在山區鐵皮屋中，家中無電可用，有電鍋不能煮飯、有電燈不會亮，夜晚只能摸黑點蠟燭照明，加上年邁無力整理環境，家中堆滿垃圾。坪林區公在農曆年前與台電及在地里長、志工伸出援手，重新接電並捐贈物資，眼看家裡終於明亮起來，也讓林老先生露出難得的笑容。

年初寒流來襲，坪林區長周慶珍和公所同仁深入山區關懷獨居長者，赫然發現林老先生住在山中雜亂的的鐵皮屋，過著像古代人般的生活。據悉，林老先生從二十多年前妻子帶兩個女兒離開後就獨居在此，因沒繳電費被停電，加上位處偏遠，復電之路困難重重，

公所發現後，立即協商各單位幫忙，先請台電以專案方式申請接電，在地水電工鄭丁財先生更免費幫忙拉線，還邀集里長白明堂及善心居民胡三貴、謝紀章、余賜順每人捐助二千元。台電公司也捐贈生活物資，慈濟功德會協助後續裝設電熱水器，公所則動員社福志工及清潔隊一同清理環境。

周慶珍表示，經過整理，總計清出數十袋垃圾雜物，原先雜亂不堪、連走路空間都沒有的屋子，瞬間變得寬敞明亮。感謝公所團隊鍥而不捨的努力，尋求資源突破困難，並積極媒合各界幫忙，才得以讓老人家在過年前有電可用、重見光明。