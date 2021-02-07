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坪林獨老垃圾為伴無電可用只能點蠟燭 公所台電伸援手

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市坪林區一名年約70歲的林老先生，長年獨居在山區鐵皮屋中，家中無電可用，有電鍋不能煮飯、有電燈不會亮，夜晚只能摸黑點蠟燭照明，加上年邁無力整理環境，家中堆滿垃圾。坪林區公在農曆年前與台電及在地里長、志工伸出援手，重新接電並捐贈物資，眼看家裡終於明亮起來，也讓林老先生露出難得的笑容。

年初寒流來襲，坪林區長周慶珍和公所同仁深入山區關懷獨居長者，赫然發現林老先生住在山中雜亂的的鐵皮屋，過著像古代人般的生活。據悉，林老先生從二十多年前妻子帶兩個女兒離開後就獨居在此，因沒繳電費被停電，加上位處偏遠，復電之路困難重重，

公所發現後，立即協商各單位幫忙，先請台電以專案方式申請接電，在地水電工鄭丁財先生更免費幫忙拉線，還邀集里長白明堂及善心居民胡三貴、謝紀章、余賜順每人捐助二千元。台電公司也捐贈生活物資，慈濟功德會協助後續裝設電熱水器，公所則動員社福志工及清潔隊一同清理環境。

周慶珍表示，經過整理，總計清出數十袋垃圾雜物，原先雜亂不堪、連走路空間都沒有的屋子，瞬間變得寬敞明亮。感謝公所團隊鍥而不捨的努力，尋求資源突破困難，並積極媒合各界幫忙，才得以讓老人家在過年前有電可用、重見光明。

坪林區公所、台電南區營業處、清潔隊及坪林消防分隊等協助單位前天也一同來到林老先生家中，舉行小小的供電儀式，眼看電來了、燈亮了、房子乾淨明亮起來，林老先生原先嚴肅的臉龐，也終於露出靦腆開心的微笑。

林姓獨老鐵皮屋整理前的雜亂情形。圖／坪林區公所提供
林姓獨老鐵皮屋整理前的雜亂情形。圖／坪林區公所提供
經過接電及整理環境，屋內變得寬敞明亮，台電公司也捐贈生活物資給林老先生。圖／坪林區公所提供
經過接電及整理環境，屋內變得寬敞明亮，台電公司也捐贈生活物資給林老先生。圖／坪林區公所提供
林姓獨老鐵皮屋整理前的雜亂情形。圖／坪林區公所提供
林姓獨老鐵皮屋整理前的雜亂情形。圖／坪林區公所提供
公所動員社福志工及清潔隊一同清理環境，總計清出數十袋垃圾雜物。圖／坪林區公所提供
公所動員社福志工及清潔隊一同清理環境，總計清出數十袋垃圾雜物。圖／坪林區公所提供
坪林區長周慶珍(前排左3)與公所同仁及協助單位一同來到林老先生(前排左4)家中，舉行小小的供電儀式。圖／坪林區公所提供
坪林區長周慶珍(前排左3)與公所同仁及協助單位一同來到林老先生(前排左4)家中，舉行小小的供電儀式。圖／坪林區公所提供

坪林 台電 獨居

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