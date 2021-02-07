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影／大學生喝酒指定駕駛 結果失控自撞燈桿車半凹

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市南屯區文心南路、三民西路口今天清晨8時許傳出轎車自撞水銀車桿車禍，車內包含駕駛等5人受傷送醫，轎車因撞樹後失控翻轉，還撞上路旁燈桿，把燈桿也撞斷，救護人員到場時，聞到車內有濃濃酒氣，不過經警方酒測，駕駛並無酒精濃度，判斷是其他乘客有喝酒的情事，經查車內除駕駛外，其他4人都是大學生，詳細肇事原因有待後續調查釐清。

據查，陳姓男子（24歲）今天清晨8時許，開車載就讀私立大學的陳姓女子（21歲）、郭姓（22歲）、吳姓（21歲）、黃姓男子（21歲）等4人，沿南屯區文心南路往三民西路方向行駛時，在接近三民西路時，轎車突然失控打滑，輪胎刮地痕長約20多公尺，轎車隨後碰撞路旁行道樹後，再側翻撞上水銀燈桿，當場將水銀燈桿撞斷，幸無大礙。

轎車因車禍導致B柱凹陷，整輛轎車近乎對折，救護人員到場時，陳姓駕駛受困車內，其他有乘客已脫困坐在路旁，救護人員協助傷者脫困，送往大慶中山醫院急救，救護人員也聞到車內有濃濃酒氣，不過當時傷者反映，「他（駕駛）沒有喝酒」。

台中市第四警分局獲報到場調查，涉案轎車是另有車主，研判為車內乘客的親人所有，另外已協請醫院酒測，發現開車的陳姓男子沒有酒精濃度，初步研判是因轎車失控打滑才釀禍，因現場留有20多公尺的輪胎痕，是否因超速才釀禍，有待後續調查釐清。

據查，陳姓駕駛已非大學生，但其他四名乘客分別就讀三所私立大學，都在同一間速食店打工認識，相約出遊有喝酒，並指定陳姓男子當駕駛，未料仍發生事故。

台中市南屯區文心南路、三民西路今天清晨8時許，發生一起轎車失控自撞燈桿的交通事故，涉案轎車因車禍而凹陷近乎對折。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心南路、三民西路今天清晨8時許，發生一起轎車失控自撞燈桿的交通事故，涉案轎車因車禍而凹陷近乎對折。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心南路、三民西路今天清晨8時許，發生一起轎車失控自撞燈桿的交通事故，涉案轎車因車禍而凹陷近乎對折。記者陳宏睿／翻攝
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