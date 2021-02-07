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春節安維展開 北市警邀蔡阿嘎拍短片感謝員警

中央社 / 台北7日電

春節將至，台北市警方3日起展開15天的加強重要節日安全維護工作，讓民眾過好年，YouTuber蔡阿嘎夫妻也應邀錄製新春小短片，除向辛勤員警致謝也提早賀新春。

台北市警察局北投分局今天發布新聞稿表示，因應春節即將到來，自3日晚間10時起至17日深夜12時止，展開為期15天的「110年加強重要節日安全維護工作」，除秉持堅守警察崗位的信念外，也肩負治安、交通的重責大任。

同時，除鎖定「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸項目外，對轄內各金融機構也加強巡守，以及重要路口編排交通疏導勤務和為民服務的同理心，以即時回應民眾需求。

去年3月曾在北投區遇襲的蔡阿嘎夫妻，在警方協助下成功抓到犯嫌，他們夫妻今年也接受邀請協助警方錄製新春小短片，除感謝警察們過去一年來維護治安和協助防疫工作的辛勞外，也提早向大家新春賀喜。

警察 夫妻

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