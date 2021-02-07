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影／好險！台南市機車高雄式左轉 差點撞上公車
台南市一輛公車昨天下午2點多行經台南市東門路二段，剛要左轉中華東路二段時， 突然有輛機車從斑馬線上衝出來，公車司機緊急煞車才未撞上。市警一分局說，機車女騎士未依交通管理處罰條例兩段式左轉，可罰處600元以上1800元以下罰鍰。
「誰家的乖女兒，麻煩帶回去好好管教可以嗎？這次讓妳逃過了，下次再這樣就沒這麼幸運了。」有網友將過程PO上台南報料公社臉書社團，提醒機車騎士過馬路千萬不要「高雄式左轉」，要兩段式左轉確保行車安全。
警方調查，這輛公車昨天下午2點由西向東沿東門路二段要左轉中華東路二段， 突然有輛機車從斑馬線上衝出來，公車司機緊急煞車才未撞上。
市警一分局文化派出所副所長曾昭賢說，機車女騎士未依交通管理處罰條例兩段式左轉，可罰處600元以上1800元以下罰鍰。
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