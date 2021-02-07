台中自小客車撞斷電桿卡路樹 5人受傷送醫
台中市一輛滿載5人的自小客車，今天上午行經南屯區一處路口突然撞斷電桿，車身攔腰卡在路樹，車上1人飛出、車內4人受困，消防局到場將受傷的5人送醫，事故原因警方正調查中。
台中市消防局表示，上午8時18分接獲報案指出，南屯區三民西路二段和文心南路的交叉路口，有一輛自小客車自撞電桿，車內有多人受困，派遣南屯、烏日、勤工與中區分隊，出動消防車2輛、救護車5輛，與消防人員共19人前往搶救。
消防人員表示，到場時一輛自小客車撞斷路旁電桿，車身攔腰卡在路樹，其中1名20歲男性從車內飛出，腰部疼痛、意識清楚，先送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。
另有3男1女受困車內，經破壞車體，消防人員將車內25歲至20歲的4人救出，分別受有頭部、肢體與臉部撕裂傷，皆意識清楚，都送往中山醫學大學附設醫院大慶院區，事故原因警方調查中。
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