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影／中橫公路便道旁火燒山 林務局動員搶救中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

東勢林管處表示，近來天乾物燥，森林火災頻傳，昨天下午台八線19公里處，中橫公路便道傳出森林火災，經東勢林區理處確認為國有林八仙山事業區第85林班，立即啟動森林火災搶救機制，目前共動員31名森林護管員前往火場，並請求消防局、空中勤務總隊支援，空勤直升機已飛往山區滅火中。

東勢林區管理處表示，現場地勢陡峭達60度，目視多濃煙，大部份燃燒矮灌叢輕質燃料及闊葉樹林，燃燒面積粗估0.7公頃。為提升搶救效率，現場人員分成3隊，於上邊坡及下邊坡分頭進行搶救，上邊坡沿火場上緣開闢防火線及處理煙點，下邊坡已拉設150公尺水線進行灌灑，雙管齊下阻止火勢擴散，並請求台中市政府消防局支援水車1部，同時空中勤務總隊黑鷹直升機正待命中，俟天候狀況允許立即起飛，協助進行空中投水，陸空聯合作業，全力滅火。

東勢林區管理處表示，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因。中橫便道今天通行管制時間，請上公路總局網站查詢，過路民眾仍請注意落石，林管處持續全力搶救中。

台八線19.3K傳出森林火災，林務局今天動員搶救中。圖／東勢林管處提供
台八線19.3K傳出森林火災，林務局今天動員搶救中。圖／東勢林管處提供
台八線19.3K傳出森林火災，林務局今天動員搶救中。圖／東勢林管處提供
台八線19.3K傳出森林火災，林務局今天動員搶救中。圖／東勢林管處提供

火災 中橫公路 黑鷹直升機

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