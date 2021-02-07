影／中橫公路便道旁火燒山 林務局動員搶救中
東勢林管處表示，近來天乾物燥，森林火災頻傳，昨天下午台八線19公里處，中橫公路便道傳出森林火災，經東勢林區理處確認為國有林八仙山事業區第85林班，立即啟動森林火災搶救機制，目前共動員31名森林護管員前往火場，並請求消防局、空中勤務總隊支援，空勤直升機已飛往山區滅火中。
東勢林區管理處表示，現場地勢陡峭達60度，目視多濃煙，大部份燃燒矮灌叢輕質燃料及闊葉樹林，燃燒面積粗估0.7公頃。為提升搶救效率，現場人員分成3隊，於上邊坡及下邊坡分頭進行搶救，上邊坡沿火場上緣開闢防火線及處理煙點，下邊坡已拉設150公尺水線進行灌灑，雙管齊下阻止火勢擴散，並請求台中市政府消防局支援水車1部，同時空中勤務總隊黑鷹直升機正待命中，俟天候狀況允許立即起飛，協助進行空中投水，陸空聯合作業，全力滅火。
東勢林區管理處表示，目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因。中橫便道今天通行管制時間，請上公路總局網站查詢，過路民眾仍請注意落石，林管處持續全力搶救中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言