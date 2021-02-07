快訊

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

白飯和炒飯哪種讓血糖飆升？ 答案跟你想的不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／轎車撞燈桿成廢鐵 車身凹一半5人受傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區三民西路、文心南路二段在今天清晨8時許，傳出一起轎車自撞路旁燈桿的事故，車內5人受傷，其中一名男子因車禍衝擊力，飛出車外，5人都已送醫急救，台中市第四警分局交通分隊獲報到場，初步調查駕駛無酒精濃度，肇因有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天上午8時許獲報，南屯區三民西路二段、文心南路發生一起轎車自撞水銀燈桿的交通事故，消防局派遣南屯、烏日、勤工、中區等消防分隊前往救援，現場有包括駕駛等5名傷者，4男1女，年約20歲至25歲，傷勢多是頭部撕裂傷、肢體疼痛、腰部疼痛等傷勢，其中一名男子因車禍飛出車外，救護人員有上頸圈送醫。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，肇事駕駛並無酒精濃度，車輛因撞上水銀燈桿，整輛轎車從轎車中央的B柱往內折，整輛車凹區變形，近乎全毀，水銀燈桿也被撞斷，可見當時的衝擊力道，初步是車速過快、轉彎失控引起，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區三民西路、文心南路在今天清晨8時許，傳出轎車自撞路旁燈桿的事故，車內一名男子飛出車外，轎車近乎全毀。記者陳宏睿／翻攝

台中市 事故

延伸閱讀

撞車後離開喝酒 避酒駕出怪招

轎車國道追撞前方油罐車 駕駛嚇出一身冷汗乘客受困

影／手煞車疑似沒拉好...轎車滑落 男子險壓成肉餅

影／男載少女彰化139線過彎　帥氣完下一秒人噴飛了

相關新聞

剛出生男嬰被棄置在洗衣店 民眾清晨發現急報警

新竹縣湖口鄉發生棄嬰事件，警方昨天清晨5點多接獲民眾報案，一名剛出生的男嬰被棄置在一家自助洗衣店，身上有裹塑膠袋及毛毯保...

酒駕肇逃後測得0.86 這理由獲不起訴

張男騎機車在基隆擦撞一輛轎車，案發後1個半小時後到派出所，雖呼氣酒精含量達每公升0.86毫克，卻辯稱在撞車後才去喝酒。檢...

剛被震醒又聞爆炸聲 北市大樓火警住戶：心臟快跳出來

宜蘭外海今天凌晨1點36分發生規模6.1地震，台北大樓搖晃嚴重，不過地震4分鐘後台北市大同區長安西路一棟住商混合大樓火警...

台中南區民宅暗夜火警 一家四口倉皇逃生嗆傷送醫

台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，消防局出動勤工等消防分隊前往灌救，消防隊到場時，發現一樓客廳...

影／轎車撞燈桿成廢鐵 車身凹一半5人受傷送醫

台中市南屯區三民西路、文心南路二段在今天清晨8時許，傳出一起轎車自撞路旁燈桿的事故，車內5人受傷，其中一名男子因車禍衝擊...

竹縣驚見豬逛大街 原來是運送車經過豬被遺落

看過開車、騎車不小心掉落物品，但掉落豬隻卻相當少見。新竹縣竹北市鳳岡派出所5日下午接獲民眾報案，有一隻豬在馬路上閒晃，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。