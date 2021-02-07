影／轎車撞燈桿成廢鐵 車身凹一半5人受傷送醫

台中市南屯區三民西路、文心南路二段在今天清晨8時許，傳出一起轎車自撞路旁燈桿的事故，車內5人受傷，其中一名男子因車禍衝擊力，飛出車外，5人都已送醫急救，台中市第四警分局交通分隊獲報到場，初步調查駕駛無酒精濃度，肇因有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天上午8時許獲報，南屯區三民西路二段、文心南路發生一起轎車自撞水銀燈桿的交通事故，消防局派遣南屯、烏日、勤工、中區等消防分隊前往救援，現場有包括駕駛等5名傷者，4男1女，年約20歲至25歲，傷勢多是頭部撕裂傷、肢體疼痛、腰部疼痛等傷勢，其中一名男子因車禍飛出車外，救護人員有上頸圈送醫。