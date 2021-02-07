快訊

國家警報連發原因找到了 氣象局：發布系統今年增為3套

白飯和炒飯哪種讓血糖飆升？ 答案跟你想的不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剛出生男嬰被棄置在洗衣店 民眾清晨發現急報警

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉發生棄嬰事件，警方昨天清晨5點多接獲民眾報案，一名剛出生的男嬰被棄置在一家自助洗衣店，身上有裹塑膠袋及毛毯保暖，民眾到店內洗衣物時發現男嬰被放在桌上，立刻報警處理，男嬰被送到東元醫院救治，目前狀況良好，警方也已找到棄嬰者，將依遺棄罪嫌送辦。

東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維在其粉專「賴俊維醫師－赤子之心臨床隨筆」指出，4年多前曾接獲湖口鄉鳳凰村1件棄嬰案，當時女嬰被包裹於行李袋中，而昨天又接到棄嬰緊急送醫，一名男嬰被丟棄於新工派出所附近的自助洗衣店。

賴俊維說，剛接到男嬰時身體有脫水現象、體溫偏低，肚臍上的傷口看起來沒有經過處理，有點細菌感染，醫護人員將男嬰送到新生兒加護病房做緊急消毒處理，抽血後發現男嬰疑似有敗血症情況，立即施打抗生素及破傷風疫苗，目前男嬰住在保溫箱裡，狀況穩定，進食、活動力良好，醫護人員持續觀察中。

經警方調閱監視器，發現男嬰為50多歲的戴姓男子丟棄，當天凌晨3點多他將男嬰裝在提袋內帶到洗衣店，趁著店內無人將男嬰放在桌上後，快步走出騎自行車離開。昨天戴男到案說明，表示嬰兒是他26歲的繼女劉女所生，不知道生父是誰，至於為何將男嬰丟棄，是因家中無力撫養。警方將依遺棄罪嫌送辦戴男。

新竹縣政府社會處第一時間也偕同將男嬰送醫，處長李國祿表示，由於男嬰才剛出生，有醫療需求並檢查是否有其他疾病，考量男嬰原生家庭支持功能不佳，恐無力照顧嬰兒，未來男嬰出院後，預計將先安置，並考慮出養。

戴姓男子趁著店內無人將男嬰放在桌上後，快步走出騎自行車離開。記者陳斯穎／翻攝
戴姓男子趁著店內無人將男嬰放在桌上後，快步走出騎自行車離開。記者陳斯穎／翻攝
50多歲的戴姓男子當天凌晨3點多將男嬰裝在提袋內帶到洗衣店丟棄。記者陳斯穎／翻攝
50多歲的戴姓男子當天凌晨3點多將男嬰裝在提袋內帶到洗衣店丟棄。記者陳斯穎／翻攝

醫護人員 新竹 嬰兒

延伸閱讀

消保處查核餐廳洗衣店桶裝瓦斯串接 逾2成業者不合格

竹縣13鄉鎮市 農曆春節垃圾清運時間出爐

鄭爽棄嬰扯出周揚青 網嗆「女人為難女人」周揚青怒了

狗狗路邊狂吠成功引男救棄嬰 網讚：小英雄

相關新聞

剛出生男嬰被棄置在洗衣店 民眾清晨發現急報警

新竹縣湖口鄉發生棄嬰事件，警方昨天清晨5點多接獲民眾報案，一名剛出生的男嬰被棄置在一家自助洗衣店，身上有裹塑膠袋及毛毯保...

酒駕肇逃後測得0.86 這理由獲不起訴

張男騎機車在基隆擦撞一輛轎車，案發後1個半小時後到派出所，雖呼氣酒精含量達每公升0.86毫克，卻辯稱在撞車後才去喝酒。檢...

剛被震醒又聞爆炸聲 北市大樓火警住戶：心臟快跳出來

宜蘭外海今天凌晨1點36分發生規模6.1地震，台北大樓搖晃嚴重，不過地震4分鐘後台北市大同區長安西路一棟住商混合大樓火警...

台中南區民宅暗夜火警 一家四口倉皇逃生嗆傷送醫

台中市南區忠明南路的一棟透天民宅，在今天凌晨4時許傳出火警，消防局出動勤工等消防分隊前往灌救，消防隊到場時，發現一樓客廳...

影／轎車撞燈桿成廢鐵 車身凹一半5人受傷送醫

台中市南屯區三民西路、文心南路二段在今天清晨8時許，傳出一起轎車自撞路旁燈桿的事故，車內5人受傷，其中一名男子因車禍衝擊...

竹縣驚見豬逛大街 原來是運送車經過豬被遺落

看過開車、騎車不小心掉落物品，但掉落豬隻卻相當少見。新竹縣竹北市鳳岡派出所5日下午接獲民眾報案，有一隻豬在馬路上閒晃，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。