剛出生男嬰被棄置在洗衣店 民眾清晨發現急報警

新竹縣湖口鄉發生棄嬰事件，警方昨天清晨5點多接獲民眾報案，一名剛出生的男嬰被棄置在一家自助洗衣店，身上有裹塑膠袋及毛毯保暖，民眾到店內洗衣物時發現男嬰被放在桌上，立刻報警處理，男嬰被送到東元醫院救治，目前狀況良好，警方也已找到棄嬰者，將依遺棄罪嫌送辦。

東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維在其粉專「賴俊維醫師－赤子之心臨床隨筆」指出，4年多前曾接獲湖口鄉鳳凰村1件棄嬰案，當時女嬰被包裹於行李袋中，而昨天又接到棄嬰緊急送醫，一名男嬰被丟棄於新工派出所附近的自助洗衣店。

賴俊維說，剛接到男嬰時身體有脫水現象、體溫偏低，肚臍上的傷口看起來沒有經過處理，有點細菌感染，醫護人員將男嬰送到新生兒加護病房做緊急消毒處理，抽血後發現男嬰疑似有敗血症情況，立即施打抗生素及破傷風疫苗，目前男嬰住在保溫箱裡，狀況穩定，進食、活動力良好，醫護人員持續觀察中。

經警方調閱監視器，發現男嬰為50多歲的戴姓男子丟棄，當天凌晨3點多他將男嬰裝在提袋內帶到洗衣店，趁著店內無人將男嬰放在桌上後，快步走出騎自行車離開。昨天戴男到案說明，表示嬰兒是他26歲的繼女劉女所生，不知道生父是誰，至於為何將男嬰丟棄，是因家中無力撫養。警方將依遺棄罪嫌送辦戴男。