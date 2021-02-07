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剛被震醒又聞爆炸聲 北市大樓火警住戶：心臟快跳出來
宜蘭外海今天凌晨1點36分發生規模6.1地震，台北大樓搖晃嚴重，不過地震4分鐘後台北市大同區長安西路一棟住商混合大樓火警，消防員獲報到場疏散50人，救出9人，無人傷亡，有住戶表示「一下子地震，一下子火警，心臟都快跳出來了」。
消防局表示，火災發生地點在大樓3樓後側，當時出動17輛消防車，3輛救護車，56名消防員到場救火，從後巷灌水線入3樓，20分鐘內撲滅火勢，入內查看發現住家燒毀沙發及裝潢，燃燒面積約10平方公尺。
有住戶被疏散到一樓時跟消防員說，先是收到國家級警報驚醒，發現地震搖得不輕，隨後聽到自己住的大樓傳出一聲爆炸聲，趕快逃到一樓，才發現發生火災，「嚇到心臟快跳出來，這晚到底怎麼了？」
消防局表示，火警發生原因不排除是老舊電線走火引起，是否跟地震有關還待火調人員調查釐清。
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