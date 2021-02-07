竹縣驚見豬逛大街 原來是運送車經過豬被遺落

看過開車、騎車不小心掉落物品，但掉落豬隻卻相當少見。新竹縣竹北市鳳岡派出所5日下午接獲民眾報案，有一隻豬在馬路上閒晃，原來是一輛豬隻運送車前往長青路1處路口，未料車子走後，路面卻遺落了一隻豬，而該畫面也被網友拍下分享於臉書社團爆廢公社公開版，引發熱議。警方呼籲，民眾載運物品應確實捆牢，以免造成危險。

警方指出，當天下午4點多接獲民眾報案，指稱約有1隻重約200公斤的豬，在馬路上閒晃，為防止豬隻亂跑造成交通混亂、用路人的危險，警方與現場熱心民眾，將豬圈圍在路旁，因看到豬背上有印記，便通報鄰近的新竹肉品市場到場處理。

肉品市場人員表示，豬隻在路上閒晃，可能是因承購商購買豬隻後，在運送過程中，車輛圍欄裝置不妥或過低，造成豬隻從車上摔落或跳出。