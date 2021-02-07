台中消防救災新利器 行動派遣、智慧車隊上線了

台中市政府消防局在從去年1月就開始測試，新的救災系統「智慧消防車隊管理」及「行動派遣」，兩系統可自動監控消防車輛位置、勤務狀態，顯示案件狀況，便利指揮官即時指揮調度，降低無線電干擾情形，另有自動導航功能協助消防人員迅速前往事故地點，已在今年2月正式上線。

消防局長曾進財指出，智慧消防車隊管理系統可自動監控消防車輛位置及勤務狀態，不僅有效減少無線電呼喊次數，更可降低不同使用者互相干擾情形，同時備有自動導航功能，協助消防人員前往事故地點；而行動派遣系統可即時顯示案件及人車出勤狀況，並具備即時訊息傳遞、影音上傳及水源查詢等功能，提供各級指揮官掌握相關資訊，調度指揮。

曾進財說，消防局從去年1月開始測試運作，今年2月正式上線使用，有效輔助消防人員救災，將持續調校維持系統間運作順暢，守護市民安全。