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台中消防救災新利器 行動派遣、智慧車隊上線了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府消防局在從去年1月就開始測試，新的救災系統「智慧消防車隊管理」及「行動派遣」，兩系統可自動監控消防車輛位置、勤務狀態，顯示案件狀況，便利指揮官即時指揮調度，降低無線電干擾情形，另有自動導航功能協助消防人員迅速前往事故地點，已在今年2月正式上線。

消防局長曾進財指出，智慧消防車隊管理系統可自動監控消防車輛位置及勤務狀態，不僅有效減少無線電呼喊次數，更可降低不同使用者互相干擾情形，同時備有自動導航功能，協助消防人員前往事故地點；而行動派遣系統可即時顯示案件及人車出勤狀況，並具備即時訊息傳遞、影音上傳及水源查詢等功能，提供各級指揮官掌握相關資訊，調度指揮。

曾進財說，消防局從去年1月開始測試運作，今年2月正式上線使用，有效輔助消防人員救災，將持續調校維持系統間運作順暢，守護市民安全。

台中市消防局指出，配合內政部消防署提升119勤務指揮派遣系統功能兩年中程計畫，台中市政府推出智慧消防車隊管理及行動派遣雙系統APP，消防車輛及各級指揮官的救災平板電腦可透過APP連結至救災救護指揮中心的主系統伺服器及平台，在雲端整合資訊後即時顯示，掌握全市災害情形，便利指揮調度搶救。

台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的智慧消防車隊管理、行動派遣系統，經過一年的測試後，在今年2月正式上線使用，對於救災更具效率、迅速。圖／台中市消防局提供

台中市 事故 內政部

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