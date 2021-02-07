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開慢一點！佳里警春節移動式測速照相路線看這裡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

馬上要過年，台南市佳里警分局針對轄區易超速肇事路段，完成春節期間加強移動式測速照相勤務，警方籲請用路人路過台17線等8條主要道路，切勿超速，以免荷包失血。

佳里警分局公布這8條加強取締超速道路，分布在佳里、七股、西港區，分別為台17線、台19線、市173線、市176線、南37線、南40線、南41線等。警方說，加強移動式測速照相勤務，目的在於讓用路人放慢行車速度，保護自己也保護他人。

警方指出，本月6日上午7時多，佳里區子龍里南47線2.5公里處，就發生黄姓男子騎乘機車經過彎道，疑車速過快，不慎自撞路邊電線桿而發生憾事。

警方表示，行車速度會影響反應距離及衝撞力道，當速度越快，所需反應距離越長，發生事故機率相對較高；另速度越快，動能越大，撞擊時所造成傷害越大，呼籲用路人，慢一點、謹慎一點，遵守交通規則以保障自己及他人安全。

台南市佳里警分局春節移動式測速照相勤務路線出爐，警方呼籲用路人切勿超速，以免荷包失血。記者謝進盛／翻攝
台南市佳里警分局春節移動式測速照相勤務路線出爐，警方呼籲用路人切勿超速，以免荷包失血。記者謝進盛／翻攝

測速 事故

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